Dólar barato: la divisa se negocia por debajo de los $3.600

La moneda gringa bajó de la barrera de los $3.600 en la mañana de este 3 de febrero. La jornada cambiaria comenzó con un retroceso del dólar, que se negoció inicialmente en $3.594,94, es decir, $33,22 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este martes en $3.628,16. En las primeras operaciones del día, la divisa estadounidense registró un precio mínimo de $3.590 y un máximo de $3.602, con 30 transacciones realizadas por un monto aproximado de US$8,75 millones. El asesor financiero Andrés Moreno preciso que el dólar de $3.594,94 no se veía desde junio de 2021. “Luego del precio de apertura subió un poco, pero la tendencia todavía no es al alza”, indicó. Lo cierto es que los mercados están atentos a la reunión de este martes entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Así El mercado cambiario arranca la semana en modo de cautela, tras el fuerte repunte reciente de los activos de riesgo y de las monedas emergentes. Entérese: Dólar en Colombia cae de nuevo a mínimos del 2021, con un descenso de $42,22 este 2 de febrero Según Rodrigo Lama, chief Business officer de la fintech latinoamericana Global66, los inversionistas están ajustando posiciones mientras el foco vuelve a ponerse sobre la evolución del mercado laboral de Estados Unidos y las señales que pueda dar la Reserva Federal sobre la duración de su política monetaria restrictiva.

A este panorama se suma un entorno geopolítico todavía frágil, con tensiones en Medio Oriente que podrían generar episodios de volatilidad.

¿Dólar podría seguir bajando?

“De cara al cierre de la semana, el mercado se mantiene en una fase de ajuste táctico”, explica Lama, quien señala que un dato de empleo sólido en EE. UU. reforzaría la idea de tasas altas por más tiempo, impulsando al dólar y presionando a las monedas emergentes. En ese escenario, el USD/COP podría volver a acercarse a los $3.700, en medio de una corrección adicional de los commodities.

El dólar se alcanzó a negociar en un mínimo de $3.590. FOTO: Depositphotos

Por el contrario, si las cifras laborales confirman una desaceleración gradual de la economía estadounidense, el dólar podría perder fuerza nuevamente. “Este escenario favorecería un rebote en los commodities y un retorno de flujos hacia activos emergentes”, apunta el ejecutivo, lo que abriría espacio para que el USD/COP extienda su caída hacia la zona de $3.580.

Mayor volatilidad del dólar para elecciones

El peso colombiano ha mostrado una apreciación significativa frente al dólar en lo corrido del año, un movimiento que responde, en buena medida, a la debilidad generalizada de la divisa estadounidense a nivel global. Así lo explica José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, quien señala que esta tendencia no es exclusiva de Colombia y se observa tanto en economías emergentes como avanzadas, incluso desde 2025.