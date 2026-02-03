x

Ojo: esta mañana choques en la autopista Medellín-Bogotá y en Las Palmas

Evite trancones: un accidente mortal en el Puente La Mosca y siniestros en la Loma del Indio complican la movilidad hacia el Oriente. Conozca las rutas alternas y el reporte de las autoridades.

  • Accidentes en vías cercanas a Medellín este 3 de ferebro de 2026. Foto: Archivo
    Accidentes en vías cercanas a Medellín este 3 de ferebro de 2026. Foto: Archivo
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En la autopista MedellínBogotá, a la altura del Puente Quebrada La Mosca (aprox. km 33+600, jurisdicción de Rionegro), se registró un siniestro vial con paso restringido y el fallecimiento de una mujer motociclista, según reportes de movilidad locales. Las autoridades de tránsito y socorro atienden en el punto y gestionan el flujo por carril alterno. El lugar coincide con un tramo donde en fechas recientes ya se habían reportado incidentes y cierres parciales por choques y varadas pesadas.

A las 7:20 a.m. se notificó flujo vehicular reducido por otro siniestro en el sector La Playa (sentido Rionegro–Medellín), también sobre la autopista Medellín–Bogotá. Este punto ha concentrado incidentes de consideración en los últimos años; como antecedente, el 23 de febrero de 2025 una colisión entre una chiva y una camioneta dejó una mujer fallecida y cuatro heridos, con labores de rescate y extricación a cargo de Bomberos Rionegro.

Las Palmas: Loma del Indio con movilidad reducida

De forma simultánea, se reporta movilidad reducida en la avenida Las Palmas (sentido occidente–oriente) a la altura de la Loma del Indio. Este corredor, clave para conectar Medellín con el Oriente antioqueño, acumula incidentes de tránsito y cierres parciales a primera hora; en un caso reciente, un choque entre un bus alimentador y una motocicleta a las 7:16 a.m. causó cierre temporal y fuerte congestión.

La Alcaldía de Medellín mantiene refuerzo de operativos y controles por velocidad, piques ilegales y embriaguez en Las Palmas, con reducción de lesionados frente a 2024, pero con alta participación de motociclistas en la siniestralidad. Informes periodísticos y oficiales insisten en extremar la prudencia en descensos y curvas cerradas del tramo Loma del Indio–El Poblado.

La red vial entre Medellín y el Oriente antioqueño combina la autopista Medellín–Bogotá, Las Palmas y el Túnel de Oriente, infraestructura que concentra gran parte de los desplazamientos hacia el aeropuerto José María Córdova y municipios como Rionegro y Guarne. Las obras del Túnel de Oriente y sus viaductos redujeron tiempos de viaje, aunque la seguridad vial sigue dependiendo del comportamiento del conductor y de la gestión coordinada entre concesionarias y autoridades.

Rutas alternas y recomendaciones para conductores

Para quienes circulan esta mañana por Antioquia, se sugiere bajar la velocidad, conservar la distancia de seguridad y atender la señalización de agentes en Puente La Mosca y en La Playa. En Medellín, consulte en tiempo real las cuentas oficiales de la Secretaría de Movilidad sobre giros operativos y desvíos por Las Palmas. La concesión Devimed suele informar normalizaciones y restricciones parciales en el tramo La Playa.

En síntesis, la jornada deja un siniestro mortal en Puente La Mosca, afectaciones en La Playa y congestión en la Loma del Indio. La prioridad, según protocolo, es el salvamento y la investigación de causas. Si conduce por el corredor Medellín–Oriente, planifique tiempos adicionales y verifique el estado de la vía antes de salir.

