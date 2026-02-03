No coma cuento: estas son las verdaderas razones detrás de las lluvias inusuales en Colombia

El aumento inusual de las lluvias que se ha registrado en distintas regiones de Colombia durante las últimas semanas tiene una causa principal: la influencia de un frente frío que ha alterado el comportamiento habitual del clima en plena temporada seca. Así lo explicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que mantiene activas varias alertas por riesgos asociados a precipitaciones intensas. Conozca: Cartagena en alerta por frente frío: ordenó el cierre de todas sus playas por fuerte oleaje De acuerdo con la directora de la entidad, Ghisliane Echeverry Prieto, el país inició el año con acumulados de lluvia por encima de lo normal, una situación poco común para enero, mes que históricamente se caracteriza por ser más seco, especialmente en las regiones Caribe y Andina. “Efectivamente, hemos iniciado el año con precipitaciones por encima de lo normal, lo que es bastante inusual para esta época”, señaló la funcionaria, al advertir que este comportamiento responde a una combinación de factores atmosféricos.

Entre ellos, explicó, se encuentran las condiciones del fenómeno de La Niña, que suele favorecer mayores volúmenes de lluvia en buena parte del territorio nacional, y la reciente llegada de un frente frío, un sistema meteorológico que se forma cuando una masa de aire frío desplaza a otra más cálida y húmeda, generando nubosidad, tormentas y precipitaciones intensas. Lea también: Aumenta la alerta en Estados Unidos por tormenta invernal que enfriará a la mitad del país La interacción de estos elementos ha provocado un incremento del 64,4% en las lluvias frente a los promedios históricos, con mayor impacto en el norte, centro y occidente del país. Departamentos como Magdalena y Antioquia, además de gran parte de la región Caribe, figuran entre los más afectados, aunque el fenómeno también se ha sentido con fuerza en el Pacífico, la Orinoquía y el arco amazónico.

Según el Ideam, aunque el frente frío comenzará a alejarse progresivamente hacia mitad de semana, las lluvias podrían mantenerse hasta mediados de febrero, para luego disminuir de manera gradual. Sin embargo, las autoridades advierten que la variabilidad climática puede generar cambios repentinos. Siga leyendo: Fuertes lluvias dejan más de 7.500 familias afectadas en Antioquia: hay 3 desaparecidos y un muerto en Urabá Las consecuencias ya se reflejan en el aumento de riesgos. El instituto mantiene alertas por posibles crecientes súbitas en ríos, inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas. Además, la distribución desigual de las precipitaciones ha provocado que en algunas áreas persistan condiciones secas, lo que mantiene la amenaza de incendios forestales.