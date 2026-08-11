Así fue el primer bombardeo de las Fuerzas Militares durante el gobierno De la Espriella: el Eln fue el blanco

Las Fuerzas Militares ejecutaron el primer bombardeo desde que Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente. Ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada del martes en distintas veredas que están entre los municipios de Tibú y San Calixto (Norte de Santander). El operativo golpeó a estructuras del ELN (Ejército de Liberación Nacional).
El diario El Tiempo reportó que el balance preliminar dejaría dos muertos, cinco campamentos y dos búnkeres destruidos. La operación se habría denominado “Beta” y la habrían dirigido unidades del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares.
Primero, las tropas habrían llegado al área como parte de una operación contra miembros de esa guerrilla, lo que habría generado un enfrentamiento que dio paso al despliegue de capacidades aéreas. Estas habrían sido desde aviones de combate K-FIR y A29 Super Tucano.
Al intervenir en el sector, las tropas habrían encontrado armamento, drones, elementos de comunicación y explosivos que estarían siendo recogidos mientras se consolidan los resultados de la operación. También se estaría verificando si se abatió a algún cabecilla del grupo guerrillero.
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