Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas

A las 7:32 de la mañana del 10 de agosto de 2026, millones de colombianos escucharon como rugía la tierra: así inicio el terremoto de 7.4 que destrozó Chocó (epicentro del fenómeno), el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Tras casi 24 horas y labores incansables de búsqueda y atención, Asocapitales actualizó la cifra de personas afectadas: 181 fallecidas y 1310 heridas; además, van 152 estructuras totalmente colapsadas y más de 1.500 viviendas afectadas.
Según informes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), van 54 réplicas. La mayoría solo se han sentido en el departamento donde inició el primer movimiento: Chocó. Con corte a las 6:10 p.m. del 10 de agosto habían ocurrido 47. Las demás ocurrieron en el transcurso de la noche y madrugada.
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