¿Dónde llamar en Antioquia si tiene grietas en su casa producto del terremoto?

Los organismos de socorro en Antioquia están desplegados al máximo de su capacidad verificando las afectaciones que causó el terremoto que sacudió al país este lunes. Por ahora, Antioquia ha sido uno de los departamentos que menos pérdidas humanas ha tenido. Le puede interesar: Sismo en Medellín: Alcaldía despliega 263 bomberos y 40 ingenieros para revisar daños De acuerdo con el último balance entregado por la Gobernación de Antioquia este martes 11 de agosto, producto de la emergencia falleció un hombre de 73 años en Támesis y otras 12 personas resultaron heridas en diferentes municipios, pero todas se recuperan de sus lesiones.

No obstante, el departamento sí ha sufrido afectaciones materiales. Según ese último corte de cuentas, cerca de 857 viviendas habían sufrido daños, al igual que 250 colegios y 20 hospitales. Entre muchos de los ciudadanos que vivieron la emergencia, se ha reavivado la duda de qué hacer o a quién acudir en caso de tener la casa agrietada. Siga leyendo: “Tendremos que demoler”: terremoto agrava situación de la nueva sede de la Alcaldía en La Pintada Las autoridades recordaron que para alertar de esas situaciones, la ciudadanía puede comunicarse a la línea 123, que funciona tanto en Medellín como en el resto de Antioquia. A través de esa línea, la ciudadanía podrá explicar la situación, y con base en los otros casos que ya estén atendiendo los socorristas, acceder a que su casa sea revisada por expertos.

En el caso de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez señaló que un equipo de 263 bomberos y 40 ingenieros estructurales está desplegado por toda la ciudad evaluando los edificios afectados, revisando si se requiere evacuación o cuál protocolo aplicar. Por su parte, la Gobernación de Antioquia indicó que en el resto del departamento el protocolo que se está aplicando es que cada municipio realiza la valoración inicial y, en caso de que la situación sea de muy alta gravedad, son las mismas autoridades de gestión del riesgo de los municipios las que alertan al Dagran en busca de apoyo desde el nivel departamental. En el caso de la mayor parte de los municipios, la recomendación es llamar a los números de atención de emergencia locales, generalmente atendidos por los diferentes cuerpos de bomberos, quienes a su vez tienen el conocimiento para derivar los casos.

¿Cómo saber si una grieta es grave?

Las autoridades también han señalado que, en caso de que las viviendas presenten agrietamientos, la indicación inicial es mantener la calma y atender a las recomendaciones. Si bien la evaluación de la estabilidad de una casa no siempre puede hacerse a simple vista, los expertos han señalado que las fisuras superficiales, que por lo general no suelen comprometer la estabilidad de los edificios, lucen del ancho de un cabello y en la mayoría de los casos solamente abarcan los revoques y pinturas. No obstante, hay algunas señales de alarma que pueden considerarse. Por ejemplo, si se observa que la grieta está avanzando, es indicio de que las estructuras se están viendo afectadas por alguna fuerza. También se recomienda tomar con suma precaución las grietas horizontales, que pueden indicar deformaciones en los muros; y otras en direcciones diagonales o que siguen la forma de una escalera, que pueden dar cuenta de daños que merecen revisión. Siga leyendo: ¿Cómo ayudar a los damnificados del sismo? Puntos de acopio en Medellín y qué donar tras la emergencia

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