Disidencias de Farc obligan a juntas de acción comunal a controlar movimientos de prostitutas

Una orden expresa a las juntas de acción comunal, para que controlen el acceso de las prostitutas en las áreas rurales, es una de las medidas más insólitas impuestas por las disidencias de las Farc en los sitios bajo su dominio. Esta situación quedó expuesta tras una revelación del diario El Tiempo, que presentó el contenido de varios documentos incautados por las autoridades a las facciones disidentes comandadas por Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) y su enemigo Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”). Puede leer: Disidencias de alias Calarcá obligan a votantes a tomarle foto al tarjetón: la grave denuncia de constreñimiento en Caquetá

¿Qué dicen los documentos incautados a las disidencias?

El material incluye propaganda insurgente, manuales de convivencia, doctrina antigubernamental y normas para la carnetización de los pobladores y visitantes. En uno de estos papeles, los criminales explican que “para el caso de las trabajadoras sexuales, debe existir un control por parte de las juntas de acción comunal, cada trabajadora debe presentar su carnet de control médico general por lo menos 5 días antes de su llegada”. Y advierten que “queda prohibido desplazarse por el territorio o fuera de su lugar de trabajo, de lo contrario, serán multadas y sancionadas”. De igual manera, los terroristas estarían auspiciando una recompensa de $10 millones para los líderes sociales que lleven a sus comunidades a votar en masa por el candidato de su predilección.

Esta estrategia la estarían implementando las estructuras adscritas al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de “Calarcá” que está en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro desde octubre de 2023. Los tentáculos de esa organización se ramifican por veredas de Caquetá, Meta, Guaviare, Antioquia y Tolima.

A esta situación se suma la denuncia realizada la semana pasada por el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, quien alertó a las autoridades sobre un grave fenómeno de constreñimiento al elector. “La situación está desbordada de manera descarada, en especial por los actores que están sentados en la mesa de diálogo, que ejercen presión sobre las comunidades para que depositen su voto por un candidato a la Presidencia específico. Esa es una realidad que no se puede tapar”, aseguró. Puede leer: Cepeda sacó el 100% de los votos en 218 mesas en “zonas rojas”, ¿por qué?

Según Ruiz, “lo que está diciendo la gente es que tiene que tomarle la foto al voto y mostrársela a un delegado que ellos (los delincuentes) han puesto para verificar ese voto. Estamos ante una expresión nunca antes vista de constreñimiento electoral”. Y aseguró que “me llamaron unos líderes religiosos bastante asustados, los obligan a pasar una relación (listado) de todos los feligreses, porque la estructura armada de ‘Calarcá’ sospecha que las iglesias cristianas están incumpliendo la orden que ellos han dado”.

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