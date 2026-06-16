Disidencias de Farc obligan a juntas de acción comunal a controlar movimientos de prostitutas

Una orden expresa a las juntas de acción comunal, para que controlen el acceso de las prostitutas en las áreas rurales, es una de las medidas más insólitas impuestas por las disidencias de las Farc en los sitios bajo su dominio.
Esta situación quedó expuesta tras una revelación del diario El Tiempo, que presentó el contenido de varios documentos incautados por las autoridades a las facciones disidentes comandadas por Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) y su enemigo Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”).
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