Disidencias de las Farc confirmaron el secuestro de cinco soldados, un policía y un menor de edad; ya uno murió en cautiverio

El menor de edad fue señalado por el grupo guerrillero como un “paramilitar infiltrado” mientras que el soldado muerto había sido secuestrado mientras estaba de permiso con su familia.

    Las disidencias confirmaron secuestro de cinco soldados, un policía y un menor de edad. Algunos llevan más de un mes en cautiverio. Fotos: AFP y cortesía
    Este es el comunicado de las disidencias donde confirman el secuestro de los soldados, el policía y el menor de edad. Foto: Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

Las disidencias de las Farc confirmaron a través de un comunicado el secuestro de cinco soldados, un policía y un menor de edad que es acusado de ser un “paramilitar infiltrado”. Amenazaron que por algunos operativos, la vida de los secuestrados podría correr peligro.

El grupo insurgente comandado por alias Iván Mordisco confirmó ser el responsable del cautiverio de los integrantes de la Fuerza Pública. Los secuestros se habrían dado en los departamentos de Cauca, Huila y Nariño, lugares en donde delinque esta estructura criminal.

Lea también: Atención: Liberan a los más de 30 militares que estaban secuestrados en Guaviare

La guerrilla justificó dichas acciones como represalia por las medidas que se han llevado en contra del grupo ilegal. “Debido a las operaciones militares que se desarrollan contra las Farc-EP en todo el territorio nacional, es entendible que la responsabilidad sobre su vida e integridad recae exclusivamente sobre el Estado Colombiano y sus representantes”, dice el comunicado de la organización criminal mencionando al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa general Pedro Sánchez.

¿Quiénes son los 7 secuestrados por parte de las disidencias de Iván Mordisco?

De acuerdo con las fotos publicadas por las disidencias, los soldados secuestrados son Jamerson Guachetá (retenido desde el 26 de julio de 2025), José Buitrón, Brayan Estiven Ruiz y Jeison Javier García (retenidos desde el 26 de agosto de 2025).

Jase Larrahondo es el policía en cautiverio, el cual fue retenido el 4 de agosto del 2025. El menor de edad acusado de paramilitar fue retenido por los guerrilleros el 27 de julio de 2025.

En el comunicado, las disidencias mencionan que tienen en cautiverio a “cuatro soldados, un policía y un paramilitar”, sin embargo, al momento de publicar las fotografías, aparecen cinco soldados.

El soldado Luis Hernán Quiguazú, quien fue retenido el 22 de agosto de 2025, aparece en el grupo de las fotografías de los secuestrados, sin embargo, habría muerto en cautiverio.

Este es el comunicado de las disidencias donde confirman el secuestro de los soldados, el policía y el menor de edad. Foto: Cortesía

Así lo confirmó el Ejército, quien además detalló que su retención no se dio en medio de un combate. “Al crimen de lesa humanidad del secuestro de nuestros soldados, denunciamos el asesinato del soldado profesional Luis Hernán Quiguazú Quinto, quien fue privado de su libertad mientras se encontraba de permiso visitando a su familia, y posteriormente fue hallado muerto en zona rural de Nátaga, Huila, declaró el Ejército mediante un comunicado.

“Una vez más, con estos hechos se evidencia cómo estos terroristas trasgreden los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario, dado que la muerte de nuestro militar se produjo en total estado de indefensión”, sentenció la institución.

Siga leyendo: Entre lágrimas, en la Gobernación despidieron a los 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia

Utilidad para la vida