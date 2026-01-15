Cierran vía vieja a San Antonio de Prado por daño en el puente de La Limona: 20.000 vehículos afectados

La Alcaldía de Itagüí anunció el cierre preventivo del puente La Limona, ubicado en la calle 36 de esta localidad, específicamente en el sector San Gabriel. Este puente conecta a los municipios de Itagüí y San Antonio de Prado y según el Área Metropolitana por ahí transitan cerca de 20.000 vehículos. Según el reporte de la administración municipal, una falla en un tubo de alcantarillado de EPM provocó el colapso de un manhole, situación que generó la pérdida parcial de la banca y comprometió la estabilidad de la vía, haciendo necesario el cierre inmediato del puente mientras se evalúan los daños y se adelantan las labores de reparación.

Le puede interesar: Firman convenio para ampliar la vía a San Antonio de Prado Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la zona y utilizar vías alternas como la vía nueva, ubicada en la carrera 64 o la calle 31, en sentido hacia la conexión Chorritos–Bariloche. Agentes de tránsito se encuentran en el lugar regulando el tráfico y orientando a los conductores, mientras se mantiene el monitoreo de la infraestructura para definir los tiempos de reapertura del puente.

Decenas de personas se encuentran afectados por la alta congestión que hay en la vía a raíz del daño. FOTO: Cortesía

Entérese: En San Antonio de Prado ya no hay calle para tanto carro y moto “La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo y la Alcaldía de Itagüí darán un cierre definitivo de toda la calzada del puente. Continuamos trabajando la Oficina de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Infraestructura y EPM para buscar una solución definitiva a este inconveniente”, expresó Bernardo Mejía, director administrativo de Gestión del Riesgo de Itagüí.

Pronunciamiento de EPM sobre el daño

Si bien la Alcaldía de Itagüí indicó que el daño fue por un tubo en el alcantarillado, EPM aclaró que por el momento es prematuro afirmar que esto fue así y que se tiene que realizar un estudio para precisar cuál fue el daño. “Nuestros equipos avanzan en los trabajos de reparación y realizan una evaluación geotécnica y estructural para determinar el nivel de impacto de este evento sobre las redes y establecer si la infraestructura de los servicios públicos estuvo relacionada con el fallo del puente o corresponde a una condición propia de la estructura. Estamos con la comunidad de Itagüí”, afirmó la empresa.

Al parecer, este sería el daño que hay en el alcantarillado. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia

Por el momento, cuadrillas de EPM se encuentran en el punto del fallo del puente La Limona, donde al parecer, resultaron afectadas las redes de alcantarillado y gas natural.

“No cabe un alma”: hay decenas de afectados por la congestión vehicular

El alto flujo de vehículos que se movilizan tiene paralizado el sector. Motos, camiones y vehículos particulares y de servicio público no han podido llegar a sus destinos a raíz del daño. ”Llevo más de 2 horas, es imposible pasar. Hay muchos carros y motos. No he podido llegar a mi casa, hace horas salí del trabajo”, expresó Juan Giraldo, uno de los tantos habitantes afectados por el daño en este importante corredor vial de Itagüí.

Otro de los afectados relató que, pese a salir antes de su jornada laboral para evitar la congestión, quedó atrapado en medio de filas interminables. La ausencia de rutas alternas obligaron a muchos ciudadanos a caminar largos trayectos, incluso en medio del desorden vehicular y el desespero colectivo, prolongando su regreso a casa por varias horas.

“Desde la estación La Estrella hasta mi casa me demoré casi tres horas caminando. Todo era un caos: buses llenos, gente desesperada, motos por los andenes y carros que no avanzaban. La pregunta ahora es qué va a pasar mañana, ¿a qué hora nos tenemos que levantar para poder llegar a trabajar?”, relató una de las afectadas. La congestión llevó a algunos habitantes del corregimiento a desistir de llegar a sus hogares y regresar a otros municipios del sur del Valle de Aburrá, ante la falta de rutas habilitadas y alternativas para continuar el trayecto. “Llevaba entre tres y cuatro horas y media en el trancón y no había vía para San Antonio de Prado. Por eso decidí devolverme a La Estrella y no intentar llegar al corregimiento”, relató Juan José Cortés, habitante del sector desde hace más de 15 años.

