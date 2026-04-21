Difamación, violencia de género y amenazas golpean a campañas presidenciales. ¿Cuáles son las más afectadas?

Un grave deterioro de la campaña presidencial y del debate democrático por cuenta de difamaciones y estigmatización, denunció la Defensoría del Pueblo de cara a los comicios que se realizarán el próximo 31 de mayo en su primera vuelta.

“El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia”, aseveró la defensora del Pueblo, Iris Marín, en un video distribuido por la entidad este martes.

De acuerdo con la funcionaria, entre el 13 de marzo y el 15 de abril la institución le hizo seguimiento al programa Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia, en el cual se identificaron problemáticas asociadas a la contienda por la Presidencia de la República.

En dicha iniciativa participan también la Misión de Observación Electoral (MOE), la Conferencia Episcopal, delegados de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

“Se registró una alta recurrencia de violencia contra las mujeres en política, con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientación sexual diversa y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”, informó la Defensoría en su reporte de resultados.

Según dicho estudio, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sondra Macollins, aspirantes al primer cargo de la Nación y a la Vicepresidencia, “han sido objeto de violencia contra las mujeres en política, violencias por prejuicio, estigmatización y difamación”.