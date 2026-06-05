El circuito de Las Vegas será parte de la Fórmula 1 hasta 2037

El Gran Premio de Las Vegas aseguró su lugar en el calendario de la Fórmula 1 al menos hasta 2037, después de firmar una extensión del contrato para diez años más, se confirmó en el marco del Gran Premio de Mónaco, que se disputa este fin de semana. El paddock descubrió ese circuito urbano en la ciudad de los casinos en 2023 y en solo tres años esa cita se ha convertido en una de las más emblemáticas. Atrae a centenares de miles de visitantes cada año y generó más de tres mil millones de dólares de impacto económico en el sur del Estado de Nevada en esas tres primeras ediciones.

“Estamos felices con que la Fórmula 1 continúe yendo a Las Vegas todavía más años. Desde su aparición en 2023, este evento ha sido extraordinario y se ha convertido en uno de los destinos favoritos de nuestro deporte”, subrayó Stefano Domenicali, patrón de la F1, en un comunicado . La cuarta edición del Gran Premio de las Vegas de F1 está programada del 19 al 21 de noviembre y será la antepenúltima cita de la temporada.

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