A pesar de albergar a 48 selecciones, United 2026 no será el más caro de la historia: ¿cuánto cuesta organizar un mundial?

Organizar un mundial de fútbol es un privilegio que algunos países desean tener; sin embargo, esto requiere un esfuerzo económico importante que no todas las naciones están dispuestas a asumir. En el caso de United 2026, esta será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, algo que no ha generado costos elevados en comparación con otros certámenes.

Desde Francia 1998 hasta Catar 2022, el cupo para disputar el trofeo más ansiado en el mundo de selecciones estaba separado para 32 combinados nacionales. Ese formato permitía que en 64 partidos durante aproximadamente un mes se disfrutara de espectáculos agradables para la retina del aficionado y que la atención estuviera concentrada en lo que pasaba en un país.

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Hasta el pasado mundial, solo un torneo se había realizado en dos sedes (Corea-Japón 2002), pues recibir a 16, 24 y hasta 32 equipos parecía ser un reto accesible para un país. Sin embargo, con el aumento a 48 participantes, se debe disponer de mayor capacidad de escenarios, hotelería, aeropuertos, entre otro tipo de infraestructura. Tal influye esto que solo hasta 2034 se volverá a tener a un solo país organizador del Mundial.

Esta primera Copa del Mundo con 48 selecciones que se jugará en suelo norteamericano tendrá una inversión aproximada de 13.900 millones de dólares; así lo han mencionado medios estadounidenses y la FIFA.

Dentro de esta inversión realizada por el ente rector y los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos, se estiman gastos como seguridad, adecuación de transporte público, zonas para los aficionados, premios, viáticos para los participantes, tecnología y modernización de escenarios.

Pese a que son tres organizadores y el número de partidos aumentará de 64 a 104, esta cifra es 16 veces menor que lo que ha costado el mundial más costoso en la historia. Una clave para esto puede ser que ya dos de los tres anfitriones han tenido esta distinción anteriormente, por lo que cuentan con escenarios de talla mundial.

A partir del 11 de junio de 2026, México se convertirá en el país que más veces ha recibido una Copa del Mundo, pues fue el organizador en 1970 y en 1986, justo después de que Colombia desistiera de hacerlo. Estados Unidos recibirá el certamen por segunda vez, pues lo organizó en 1994.

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