El ‘call center’ de la heroína que operaba cerca de colegios en Medellín: hubo 10 capturados

Puede que más de una vez usted haya evitado o colgado una llamada de un call center donde le ofrecen planes de celular o de internet, ¿pero sabía que en Medellín había uno de estos centros destinado a la venta de heroína? Así lo reveló la Alcaldía Distrital, que junto con la Fiscalía y el CTI desmanteló un call center de distribución de esta droga que operaba cerca de colegios y universidades de la ciudad. Autoridades catalogan este hecho como uno de los golpes más contundentes de los últimos años contra el mercado de heroína, una operación que constó de 10 diligencias de allanamiento en Medellín, La Ceja e Ipiales (Nariño), en las que se capturaron a 10 presuntos integrantes de una estructura criminal que, por años, llevaba distribuyendo esta sustancia en Medellín y el área metropolitana. Lea más: Los 64 tipos de drogas nuevas que venden las bandas en las calles de Medellín Entre los detenidos figuran Iván Darío Murillo López, alias ‘Iván’ y quien según la Policía es el máximo cabecilla de esta banda, y alias ‘Primo’ o ‘Perro’, señalado como uno de los principales distribuidores de heroína en Medellín.

Así operaba el ‘call center’ de la droga

De acuerdo con la investigación, este grupo delincuencial -que por cierto y según versiones oficiales estaría vinculado a ‘La Terraza’- coordinaba pedidos y entregas de heroína por medio de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y líneas tipo call center. Otra de las drogas que ofrecían dentro de sus “paquetes”, dice la Policía, era la metadona, pues esta ayuda a mantener la dependencia de los consumidores y a la par representaba un ingreso adicional para la organización. Lo más preocupante es que dicha estructura criminal, al parecer, distribuía la heroína en inmediaciones de colegios, universidades, hospitales, estaciones del metro y parques con alta afluencia de personas en zonas estratégicas de Medellín.

“Esta operación demuestra que en Medellín no hay zonas vedadas para la acción del Estado. Con inteligencia, investigación judicial y trabajo articulado seguimos golpeando las finanzas y las estructuras que pretenden lucrarse destruyendo vidas mediante el tráfico de estupefacientes”, dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Entre los capturados está la mamá y el hijo