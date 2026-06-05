Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El ‘call center’ de la heroína que operaba cerca de colegios en Medellín: hubo 10 capturados

Las 10 diligencias de allanamiento fueron en Medellín, La Ceja, Oriente antioqueño, e Ipiales (Nariño).

  • Según la investigación, por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp coordinaban la venta de la heroína en Medellín y el área metropolitana. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Según la investigación, por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp coordinaban la venta de la heroína en Medellín y el área metropolitana. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Puede que más de una vez usted haya evitado o colgado una llamada de un call center donde le ofrecen planes de celular o de internet, ¿pero sabía que en Medellín había uno de estos centros destinado a la venta de heroína? Así lo reveló la Alcaldía Distrital, que junto con la Fiscalía y el CTI desmanteló un call center de distribución de esta droga que operaba cerca de colegios y universidades de la ciudad.

Autoridades catalogan este hecho como uno de los golpes más contundentes de los últimos años contra el mercado de heroína, una operación que constó de 10 diligencias de allanamiento en Medellín, La Ceja e Ipiales (Nariño), en las que se capturaron a 10 presuntos integrantes de una estructura criminal que, por años, llevaba distribuyendo esta sustancia en Medellín y el área metropolitana.

Lea más: Los 64 tipos de drogas nuevas que venden las bandas en las calles de Medellín

Entre los detenidos figuran Iván Darío Murillo López, alias ‘Iván’ y quien según la Policía es el máximo cabecilla de esta banda, y alias ‘Primo’ o ‘Perro’, señalado como uno de los principales distribuidores de heroína en Medellín.

Así operaba el ‘call center’ de la droga

De acuerdo con la investigación, este grupo delincuencial -que por cierto y según versiones oficiales estaría vinculado a ‘La Terraza’- coordinaba pedidos y entregas de heroína por medio de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y líneas tipo call center.

Otra de las drogas que ofrecían dentro de sus “paquetes”, dice la Policía, era la metadona, pues esta ayuda a mantener la dependencia de los consumidores y a la par representaba un ingreso adicional para la organización.

Lo más preocupante es que dicha estructura criminal, al parecer, distribuía la heroína en inmediaciones de colegios, universidades, hospitales, estaciones del metro y parques con alta afluencia de personas en zonas estratégicas de Medellín.

“Esta operación demuestra que en Medellín no hay zonas vedadas para la acción del Estado. Con inteligencia, investigación judicial y trabajo articulado seguimos golpeando las finanzas y las estructuras que pretenden lucrarse destruyendo vidas mediante el tráfico de estupefacientes”, dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Entre los capturados está la mamá y el hijo

Uno de los detalles quizá más sorprendentes es que la madre de alias ‘Iván’, el cabecilla principal de la banda, figura entre los 10 capturados. A ella se le dio medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que los otros 9 fueron enviados a la cárcel.

Alias ‘Iván’ cuenta con una trayectoria criminal de más de 11 años y ya había estado en prisión. En 2015 fue capturado al ser descubierto mientras transportaba heroína, hecho que lo llevó a ser condenado.

Aunque pagó por sus crímenes, una vez salió de la cárcel retomó de nuevo sus labores criminales y, según la Policía, se encargó de crear una red de distribución de droga que operaba en los barrios Manrique, Santa Cruz, Prado, Villa Hermosa, Castilla, Florencia, Caribe, y en los municipios de Bello, Barbosa y Girardota.

“Descubrimos cómo conseguían la heroína, dónde la llevaban, de qué manera la dosificaban y la distribuían. Más de 67 líneas fueron interceptadas. Cámaras, seguimientos, fuentes, todo lo que se tuvo que hacer se hizo para que fuera una operación perfecta”, agregó Villa Mejía.

Entérese: Golpe a la banda de San Pablo: capturan a cuatro presuntos coordinadores y 11 integrantes más

En los allanamientos fueron incautadas más de 320 dosis de heroína, 21 celulares, computadores, una tablet, más de $1 millón en efectivo y otro tipo de drogas como anfetaminas y metadona.

Los investigados deberán responder por delitos relacionados con concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de inmuebles, uso de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Policía
captura
droga
Fiscalía
Heroína
Medellín
Manuel Villa Mejía
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos