Más de dos décadas después, exmilitares reconocieron 209 falsos positivos en el Meta

“Se asesinaron civiles y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como muertos en combate. Hoy me avergüenzo y me arrepiento ante ustedes, ante el pueblo colombiano y ante mi familia”, dijo el mayor (r) Alejandro Espitia, quien también afirmó, en medio de una audiencia de la jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que aquellos asesinatos extrajudiciales tenían como fin mostrar “resultados operacionales”.

En total, reconocieron su responsabilidad en 209 casos, además de otros 65 de desaparición forzada. Según sus testimonios, los militares se habrían aliado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es decir, reconocieron que desde organizaciones estatales trabajaron con paramilitares.

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