Videojuego made in Medellín se lanzará globalmente tras millonaria alianza con estudio europeo

La industria de los videojuegos desarrollada en Medellín acaba de alcanzar un nuevo hito internacional. Indie Level Studio, empresa nacida en la capital antioqueña, anunció una alianza estratégica con Aeternum Game Studios, uno de los estudios más reconocidos de España, para llevar al mercado global su nuevo videojuego, Farmageddon.
El acuerdo representa una apuesta de cerca de 400.000 euros por parte de la compañía española y busca fortalecer el desarrollo, distribución y comercialización del título en mercados internacionales durante el segundo semestre de 2026.
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Juan Lopera, cofundador de Indie Level Studio, comentó que el interés de Aeternum surgió tras conocer el trabajo que el estudio colombiano venía desarrollando para audiencias globales. “Decidieron invertir en nuestro proyecto para distribuirlo a nivel mundial este segundo semestre”, dijo.