¿Quién era Diego Mazabel? El empresario de bodas asesinado en Cali a plena luz del día

El asesinato de Diego Fernando Mazabel, reconocido organizador de bodas y empresario del sector de eventos en Cali, ha generado conmoción e indignación. El ataque ocurrió en el barrio El Ingenio, quedó registrado en cámaras de seguridad y es hoy una pieza clave en la investigación de las autoridades. Conozca: Menor de edad señalado de asesinar a Jean Claude Bossard había sido capturado en mayo y estaba en “libertad vigilada” La vida de Diego Fernando Mazabel atravesaba uno de sus momentos más significativos. A sus 45 años, el reconocido wedding planner caleño no solo era una figura destacada en el mundo de los eventos, sino que además acababa de anunciar su compromiso matrimonial, una noticia que compartió con entusiasmo en sus redes sociales días antes de ser asesinado.

Mazabel fue atacado a plena luz del día en el barrio El Ingenio, al sur de Cali, una zona residencial donde la cotidianidad se vio abruptamente interrumpida por un hecho de violencia que hoy estremece a la ciudad.

¿Qué se sabe del ataque?

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el empresario caminaba por el sector mientras hablaba por teléfono cuando fue interceptado por un hombre que se movilizaba en motocicleta. El agresor, vestido con buso negro y pantalón tipo blue jean, lo habría abordado con la intención de robarlo. El caso tomó mayor notoriedad pública tras la circulación en redes sociales de un video captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo el delincuente obliga a Mazabel a entregar sus pertenencias y, pese a ello, le dispara en varias ocasiones. Segundos después del ataque, el agresor regresa al lugar para recoger otro objeto antes de huir, dejando a la víctima tendida en la acera. El registro audiovisual es hoy una de las pruebas centrales dentro de la investigación.

La crudeza del video, sumada al perfil de la víctima, ha provocado una fuerte reacción ciudadana. Diego Mazabel no solo era un empresario conocido, sino un referente del sector de bodas y celebraciones en la capital del Valle del Cauca. Como creador del proyecto Cali Celebra, se ganó el reconocimiento por transformar eventos sociales en experiencias personalizadas, basadas en la creatividad, el detalle y la confianza construida con cientos de clientes a lo largo de los años.

Investigación en curso y llamado a justicia

La Policía Metropolitana de Cali acordonó la zona tras el ataque y realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal. Las autoridades adelantan labores investigativas para esclarecer los móviles del crimen e identificar al responsable. En este proceso, los registros de cámaras de seguridad y los testimonios de personas que se encontraban en el sector serán determinantes, según información citada por el diario El País. El asesinato de Mazabel se suma a un contexto preocupante de violencia en la ciudad. Cali cerró 2025 con 1.065 homicidios y más de 100 asesinatos solo en diciembre, cifras que reflejan la persistencia de la inseguridad.