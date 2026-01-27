Defensoría le pide a Petro nombrar director con “conocimiento” en la Unidad para las Víctimas

La Defensoría del Pueblo alertó al Gobierno por la inestabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas, tras la declaratoria de insubsistencia del director Adith Romero. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió directamente al presidente Petro que designe como nuevo director “a una persona con conocimiento”.
Según se advierte desde la Defensoría, esta situación en la Unidad de Víctimas ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública dirigida a esta población.
Le puede interesar: Así está “raspando la olla” el Gobierno: denuncian escandaloso aumento de contratos “corbata” en año electoral