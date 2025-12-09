Defensoría condena asesinato de niña de 7 años en Soledad: “Este hecho no era una fatalidad insalvable, pudo prevenirse”

La Defensoría del Pueblo se pronunció oficialmente sobre el asesinato de Albeiranis Paola Fontalvo, una niña de siete años que fue asesinada presuntamente por su propio padre, Albeiro Fontalvo, el pasado 6 de diciembre en Soledad, Atlántico. Tras atentar contra la vida de la menor, el hombre se suicidó. Para el organismo, el caso constituye un claro hecho de violencia vicaria y violencia machista. A través de un comunicado que compartió la entidad en sus redes sociales, la Defensoría advierte que el asesinato no fue un hecho aislado ni imprevisible, sino que es consecuencia de un contexto previo de amenazas, coerción y control ejercidos por el agresor en contra de la madre de la menor. “El hecho se dio después de una serie de situaciones de coerción y control que ejercía el señor Fontalvo contra la madre de la niña, a quien había amenazado previamente de muerte”, se lee en el documento. Según información que se ha recopilado, el agresor habría usado la custodia de la menor como un mecanismo de presión, incluso enviando mensajes intimidatorios. “También se ha indicado que la propia niña había pedido no estar con su papá”, subrayó la Defensoría.

El crimen: tipificado en violencia vicaria

El organismo fue enfático en señalar que el crimen encaja completamente dentro de la tipificación de violencia vicaria, una modalidad que explica la Defensoría, se trata de una forma “extrema de violencia de género”. “Albeiranis Paola habría sido asesinada para causar un daño y profundo dolor a su madre, quien venía siendo amenazada con feminicidio como presión violenta para que retomara la relación sentimental con el padre de la niña”, indicó el pronunciamiento. Asimismo, la Defensoría recalcó que este tipo de violencia no puede seguir tratándose como una tragedia inevitable: “Este hecho no era una fatalidad insalvable, pudo prevenirse”. Y que “a los niños y niñas hay que escucharlos y creerles”, advirtió la entidad. Justamente, desde la Defensoría estableció que cuando suceden estos casos “es presumible que la custodia sea utilizada” por el agresor para continuar el maltrato y que en estos casos, en los que hay antecedentes de violencia de género contra la madre, se debe tener un cuidado especial en la custodia. Por otro lado, Iris Marín se pronunció personalmente sobre el caso: “La custodia de una niña de 7 años usada por un padre para quitarle la vida a su propia hija y causarle un dolor innombrable a su madre. Se llama violencia vicaria y es violencia machista. Sin palabras.”.