El aumento del salario mínimo ya encarece construir vivienda: mano de obra subió 13,3%: así impacta su bolsillo

Los costos de construcción en Colombia comenzaron a sentir el impacto del aumento del salario mínimo. Lo que hace un año crecía a una tasa anual cercana a 3,0%, ahora lo hace a 5,51%, una aceleración que empieza a generar presión sobre el precio final de las viviendas.
El principal responsable de este repunte es la mano de obra, que registra un incremento anual de 13,3%, según un análisis de Growth Lab con base en datos del Dane.
Aunque los materiales siguen siendo el componente más pesado dentro de la estructura de costos, su incremento fue relativamente bajo, con una variación de 1,49% anual.
Para Andrés Giraldo, gerente de Growth Lab y consultor inmobiliario, esta dinámica es una señal clara de que el aumento del salario mínimo ya comenzó a trasladarse al sector constructor.