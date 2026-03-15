Esto es lo que sigue para ISA tras salida definitiva de Jorge Carrillo de la presidencia

La salida de Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), anunciada oficialmente este sábado 14 de marzo, fue el desenlace de una cadena de decisiones judiciales y corporativas que se desarrollaron durante las últimas dos semanas y que terminaron por cerrar su paso al frente de una de las compañías de infraestructura energética más importantes del país.
En un comunicado, la empresa informó que su junta directiva decidió dar por terminado el contrato laboral del directivo luego de que quedara en firme la nulidad de su nombramiento.
Según explicó la compañía, la determinación se adoptó ese mismo día mediante voto por escrito y con aprobación unánime de los miembros del órgano directivo.
“La junta directiva instruyó a la administración para notificar al señor Jorge Andrés Carrillo la terminación unilateral de su contrato de trabajo”, señaló ISA en el documento. La empresa agregó que la decisión se tomó “en cumplimiento de la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado”, que declaró nula su elección como presidente.