¿En riesgo la propiedad privada? Esto dice el decreto del gobierno Petro que le da facultades extraordinarias a la ANT

A pocos días de terminar su mandato, la administración de Gustavo Petro expidió el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 que le permite a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) limpiar títulos y cancelar gravámenes en predios rurales, algo que ha sido catalogado por varios sectores como un riesgo para la propiedad privada.

De acuerdo con el documento firmado por los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Justicia y del Derecho, y Agricultura y Desarrollo Rural, se le otorga a la ANT amplias facultades para agilizar la incorporación de predios rurales al cumplimiento de fines públicos, especialmente en el marco de la reforma agraria.

En la lista de facultades está la de ordenar la cancelación o liberación parcial de limitaciones, afectaciones, gravámenes o medidas cautelares inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria. Esto, por ejemplo, establece que la agencia también puede disponer que el registrador abra un nuevo folio de matrícula para que un lote procedente de una segregación, es decir, de un predio mayor, nazca limpio de deudas o pleitos anteriores.

Ese marco legal también faculta a la agencia para que pueda tomar posesión de los predios “sin que se requiera entrega física o material”. Esto indica que la transferencia jurídica y el control administrativo del bien ocurren de forma automática una vez se formaliza la adquisición o transferencia, independientemente de quién se encuentre físicamente en el terreno en ese momento.

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Estas facultades, según lo menciona el mismo documento, se dan con el fin de romper trámites tradicionales para agilizar la reforma agraria, una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro. El decreto busca que los predios adquiridos por la ANT se utilicen para los fines de interés social y utilidad pública, como lo son los programas especiales de dotación de tierras para trabajadores agrarios.