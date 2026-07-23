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¿En riesgo la propiedad privada? Esto dice el decreto del gobierno Petro que le da facultades extraordinarias a la ANT

El gobierno Petro expidió un marco legal que le permite a la Agencia Nacional de Tierras intervenir en propiedades rurales en aras del interés social y la reforma agraria. Sectores de la oposición generaron alerta.

  • El Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 ha recibido críticas por su supuesto riesgo a la propiedad privada y a los predios destinados para la reparación de víctimas. Foto: Colprensa y captura documento.
    El Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 ha recibido críticas por su supuesto riesgo a la propiedad privada y a los predios destinados para la reparación de víctimas. Foto: Colprensa y captura documento.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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A pocos días de terminar su mandato, la administración de Gustavo Petro expidió el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 que le permite a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) limpiar títulos y cancelar gravámenes en predios rurales, algo que ha sido catalogado por varios sectores como un riesgo para la propiedad privada.

De acuerdo con el documento firmado por los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Justicia y del Derecho, y Agricultura y Desarrollo Rural, se le otorga a la ANT amplias facultades para agilizar la incorporación de predios rurales al cumplimiento de fines públicos, especialmente en el marco de la reforma agraria.

En la lista de facultades está la de ordenar la cancelación o liberación parcial de limitaciones, afectaciones, gravámenes o medidas cautelares inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria. Esto, por ejemplo, establece que la agencia también puede disponer que el registrador abra un nuevo folio de matrícula para que un lote procedente de una segregación, es decir, de un predio mayor, nazca limpio de deudas o pleitos anteriores.

Ese marco legal también faculta a la agencia para que pueda tomar posesión de los predios “sin que se requiera entrega física o material”. Esto indica que la transferencia jurídica y el control administrativo del bien ocurren de forma automática una vez se formaliza la adquisición o transferencia, independientemente de quién se encuentre físicamente en el terreno en ese momento.

Lea también: ¿Reforma agraria a medias? Balance en matices de una de las banderas de Petro

Estas facultades, según lo menciona el mismo documento, se dan con el fin de romper trámites tradicionales para agilizar la reforma agraria, una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro. El decreto busca que los predios adquiridos por la ANT se utilicen para los fines de interés social y utilidad pública, como lo son los programas especiales de dotación de tierras para trabajadores agrarios.

Decreto No. 0765 Del 15 de Julio de 2026 by bferney724

Los predios destinados a la reparación de víctimas

La disposición presidencial también establece una relación con los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y busca agilizar su transferencia a la ANT.

Con este decreto, la SAE está facultada para transferir inmuebles rurales a la ANT en cualquier estado del proceso de extinción de dominio para programas de reforma rural integral, además menciona que la solo transferencia de activos por parte de esta sociedad ya supone un saneamiento automático de vicios en los títulos y la tradición, es decir, que con solo el predio proceder desde esa entidad que administra activos en extinción de dominio se borra o se elimina cualquier problema legal del pasado que tenga el papeleo de la finca o lote.

Un decreto firmado a la carrera, según denuncia

Sobre este marco legal, la excandidata presidencial y exsenadora Paloma Valencia advirtió en sus redes sociales sobre el alcance del decreto y la forma como se tramitó.

“El Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 excede de forma peligrosa las facultades de la ley: le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar “posesión inmediata” de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa”, escribió en su cuenta de X Valencia.

La excongresista agregó que el decreto sólo estuvo abierto a comentarios del 2 al 8 de julio y fue firmado el 15 de julio, incumpliendo esto con el requisito de los 15 días calendario que debe estar abierto en esta instancia. “Un decreto ilegal e inconstitucional terminará cayéndose en el Consejo de Estado pero, mientras tanto, provocará afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir”, subrayó

Por otra parte, el ministro de Agricultura del gobierno electo, Indalecio Dangond, señaló mediante un comunicado que la reforma agraria no puede construirse sobre atajos jurídicos. “El campo necesita tierra productiva, pero también reglas claras, debido proceso y respeto por los derechos de campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas”, puntualizó el integrante del gabinete de Abelardo de la Espriella.

Siga leyendo: ¿Qué hay detrás del choque entre el Gobierno Petro y líderes de Urabá por una antigua hacienda del paramilitarismo?

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Preguntas y respuestas

¿Qué nuevas facultades le otorga el Decreto 0765 de 2026 a la Agencia Nacional de Tierras?
El decreto permite a la ANT cancelar gravámenes, sanear títulos, ordenar nuevos folios de matrícula y asumir la posesión jurídica de predios rurales sin entrega física. Estas facultades buscan acelerar la ejecución de la reforma agraria.
¿La ANT podrá tomar posesión de un predio aunque siga ocupado?
Sí. El decreto establece que la posesión jurídica y el control administrativo pueden efectuarse sin entrega física del inmueble.
¿Por qué algunos sectores afirman que el Decreto 0765 pone en riesgo la propiedad privada?
Porque consideran que amplía las facultades de la ANT para intervenir sobre predios rurales, cancelar gravámenes y producir efectos registrales de forma acelerada. La exsenadora Paloma Valencia sostiene que estas medidas exceden lo permitido por la ley.

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Agricultura
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