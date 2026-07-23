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Insólito: Junior, el campeón de la Liga, no pudo con Barranquilla, equipo de la B, en la Copa Colombia

El pasado miércoles 22 de julio, Junior se enfrentó al Barranquilla en el Estadio Romelio Martínez. El vigente campeón de la Liga Betplay empató 2-2 con su filial.

  • Daniel Rivera (Junior) y Mohamed Bolívar (Barranquilla). FOTOS: X Junior y captura de vídeo
    Daniel Rivera (Junior) y Mohamed Bolívar (Barranquilla). FOTOS: X Junior y captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Debutó en la competición oficial del segundo semestre de 2026 en el fútbol colombiano el actual campeón de la primera división. Junior de Barranquilla, que levantó las últimas dos ligas del balompié colombiano, hizo las veces de local en el estadio Romelio Martínez por Copa Betplay contra el Barranquilla F.C., un equipo que siempre le ha servido de filial al conjunto rojiblanco.

Los tiburones de Alfredo Arias, que sumaron la undécima (2025) y duodécima (2026) estrellas de su escudo bajo el mando del uruguayo, dejaron más dudas que certezas en su vuelta a la competición. Hay que destacar que las formas de juego del cuadro atlanticense no convencieron del todo a pesar de conseguir dos títulos seguidos.

Para partido válido por la fase 1B de la Copa Colombia, el Junior apostó por un once mixto, con jugadores como Jean Pestaña, Yimmi Chará y Jesús Rivas de arranque, los cuales no eran habituales titulares en el semestre pasado. Debutaron los recientes fichajes: el argentino Francisco Fidryzewski y Fabián Correa, además de un Guillermo Celis totalmente recuperado.

El partido comenzó siguiendo la lógica del juego. El campeón del FPC se puso en ventaja a los dos minutos gracias a un tiro libre de Luis Fernando Muriel, jugador que llegó a 16 goles desde su vuelta al Junior en enero de este año. Este gol de Muriel tuvo complicidad de Sebastián Guerra, arquero de 25 años, canterano de Atlético Nacional.

Más tarde, apareció Daniel “Cacha” Rivera (25’) y puso el 2-0 en el marcador. El central oriundo de Bogotá demostró fortaleza en el juego aéreo y se ganó un poco más al hincha juniorista. La noche pintaba para goleada, pues el rojiblanco estaba dos goles arriba en el marcador a falta de 65 minutos, sin embargo, Barranquilla empezó a dominar la pelota, a jugar y soltarse de la presión.

Tras media hora de igualar la posesión por parte de Barranquilla, descontaron en el marcador. Mohamed Bolívar, volante de 20 años que porta la camiseta número 8 del conjunto “quillero”, anotó una pena máxima al minuto 66. El juez Wilmar Montaño, del departamento de árbitros de Cundinamarca, pitó el penal después de una mano de Fabián Correa.

Posterior al descuento, ingresó en Junior uno de los pilares del mediocampo bicampeón: Fabián Ángel. El número 80 ingresó por Jesús Rivas, pero lastimosamente tuvo un grosero error al minuto 85 de juego cuando dio un mal pase atrás que aprovechó el volante Alberto Orozco, quien, casi cayéndose, definió sobre el guardameta Jefferson Martínez.

El partido terminó 2-2 y la gran figura fue Mohamed Bolívar, el joven mediocampista que seguramente será tenido en cuenta para el fútbol de primera división en el futuro. “Un partido duro contra el bicampeón de Colombia. Desde la pretemporada teníamos el foco en este partido, intentamos minimizar errores y en el segundo tiempo mejoramos”, afirmó Mohamed, quien es primo de Luis Fernando Díaz.

Junior debutará el próximo sábado 25 de julio a las 8:15 p.m. contra el Deportes Tolima con transmisión de Win Sports+.

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Lea también: Nacional comenzó la era Lucas González con victoria sobre Tigres en la Copa BetPlay

¿Cómo fue el debut de Junior en la Copa BetPlay 2026?
Junior empató 2-2 con Barranquilla F.C. en su primer partido oficial del segundo semestre de 2026. El equipo llegó a tener una ventaja de dos goles, pero terminó cediendo el empate tras cometer errores defensivos en la segunda mitad.
¿Qué jugadores debutaron oficialmente con Junior en este partido?
Los nuevos fichajes Francisco Fydriszewski y Fabián Correa tuvieron su estreno oficial con Junior. Además, Guillermo Celis volvió a competir tras recuperarse completamente, según lo informado en la noticia.
¿Quién fue la figura del empate entre Junior y Barranquilla F.C.?
La noticia destaca a Mohamed Bolívar como la gran figura del encuentro. El mediocampista de 20 años convirtió el penal que inició la remontada y fue uno de los jugadores más destacados del segundo tiempo, además de recibir elogios por su proyección hacia el fútbol de primera división.

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