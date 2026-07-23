Hallazgo de la UdeA: cangrejos aceleran la fragmentación del plástico en manglares de Urabá

Un pequeño habitante de los manglares del Urabá antioqueño podría estar desempeñando un papel inesperado en la transformación de los residuos plásticos que llegan al Caribe colombiano.
Investigadores de la Universidad de Antioquia identificaron que el cangrejo violinista (Minuca vocator) es capaz de ingerir partículas plásticas y fragmentarlas dentro de su sistema digestivo en un tiempo mucho menor al que tardan los procesos naturales conocidos hasta ahora.
El estudio, desarrollado durante más de tres años por científicos de los institutos de Ciencias del Mar y de Biología de la UdeA, encontró que estos crustáceos pueden consumir, en promedio, 49 partículas de plástico por individuo.
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Durante su paso por el aparato digestivo, los residuos son partidos en fragmentos más pequeños antes de ser expulsados nuevamente al ambiente.
Los investigadores explican que este fenómeno representa un cambio importante en la comprensión del comportamiento de los plásticos en la naturaleza. Hasta ahora se consideraba que la fragmentación ocurría principalmente por la exposición prolongada a la radiación solar, el oleaje y la abrasión de la arena, procesos que pueden extenderse durante décadas o siglos.