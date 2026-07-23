Colombia se mantiene invicta en la Copa Sudamericana de voleibol femenino que se disputa en Lima, Perú

El técnico brasileño Guilherme Schmitz se mostró complacido por el nivel que está mostrando la Selección Colombia de voleibol femenina, en la Copa Sudamericana que se disputa en Lima, Perú y en la cual ajusta dos triunfos.

Sin permitir que sus rivales ganen ningún set, las colombianas han superado a Venezuela y Ecuador con resultados de 3-0, con parciales de 25-19, 25-14 y 25-11 ante las jugadoras venezolanas y 25-14, 25-9 y 25-13 ante las ecuatorianas.

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La siguiente salida de las colombianas será este viernes, en Lima ante la selección de Argentina, duelo previsto para las 3:45 de la tarde.

En el equipo nacional que lideran María Alejandra Marín, Dayana Segovia, Ivonne Montaño, Ana Karina Olaya, Valerín Carabalí, Melissa Rangel y Karen Rentería, el equipo tiene a las antioqueñas Juliana Toro, Isabella Arroyave y Doris Manco, quienes han sido claves para la buena campaña.

Precisamente, Arroyave fue una de las que entregó sus impresiones tras la victoria ante Ecuador. “Estamos muy contentas porque gracias a estos resultados ya estamos en semifinales, y con cupo a Preolimpicos, que era uno de los objetivos del grupo”.

Así mismo afirmó que, “ahora ante Argentina vamos a disputar un duelo en el que esperamos seguir fuertes y con el aporte de cada una luchar por el triunfo. Todas estamos aprovechando este proceso de recambio en la Selección para darlo todo y mantenernos en lo más alto”.

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