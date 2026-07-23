Cayó alias Melissa Fierro, la sicaria de 18 años que impartía terror en Girardot

Durante meses, los investigadores siguieron cada uno de sus movimientos. Cruces de información, labores de inteligencia, vigilancia y recolección de pruebas terminaron cerrando el cerco sobre una mujer de 18 años a la que las autoridades consideran la principal sicaria en Girardot, Cundinamarca. Su captura puso fin a esa búsqueda.
Se trata de alias Melissa Fierro, señalada de integrar la organización delincuencial ‘Solo Valle’ y de participar en un atentado sicarial ocurrido el 24 de diciembre de 2025 en el barrio Vivisol, donde dos personas resultaron heridas tras ser atacadas a disparos mientras el municipio celebraba la Navidad.
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La orden de captura fue materializada en un operativo conjunto de la Policía de Cundinamarca, la Sijín y la Fiscalía, tras una investigación que permitió reconstruir, paso a paso, la presunta participación de la mujer en ese hecho violento.
Para los investigadores, el ataque de Vivisol no habría sido un caso aislado. Alias Melissa Fierro estaría relacionada con al menos cuatro hechos delictivos más y, según la Policía, se había convertido en una pieza clave dentro de la estructura criminal con influencia en los barrios Valle del Sol, Corazón de Cundinamarca y Ciudad Montes.