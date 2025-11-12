Decisión de Petro que interrumpe cooperación de inteligencia con EE. UU. perjudicaría su defensa jurídica para salir de Lista Clinton

La decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el intercambio de Inteligencia con las agencias de seguridad de Estados Unidos podría dificultar su defensa ante las autoridades de ese país, que le aplicaron sanciones administrativas al incluirlo en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), también conocida como Lista Clinton.

En un trino publicado en la noche de este martes, el mandatario indicó: “Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.

Y en la mañana de este miércoles volvió a referirse al tema, buscando justificar el hecho de que tomó una decisión inconsulta con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar.

“El comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia es el presidente de la república, dice la constitución y es orden. Las posibilidades de la articulación de los cuerpos de inteligencia sí se ha discutido en la cúpula militar y policial, en los actuales momentos de agresión contra Colombia. Sobretodo cuando miembros de las agencias no están actuando para atacar a los narcotraficantes, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política, eso excede sus funciones en Colombia y ataca de frente la soberanía nacional (SIC)”.

Hay que recordar que el Departamento del Tesoro de EE. UU. aplicó las sanciones económicas al presidente Petro el pasado 23 de octubre. La medida también afectó a la Primera Dama, Verónica Alcocer; a su hijo, Nicolás Petro Burgos; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Al presentar el caso, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.