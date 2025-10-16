¿Otra mentira? Quintero niega haber autorizado su inscripción por un partido a la consulta, pero antes dijo lo contrario

Daniel Quintero habría vuelto a mentir. Esta vez, en torno a la inscripción a la consulta del 26 de octubre de 2025. El exalcalde de Medellín afirmó este jueves, a través de una publicación en su cuenta de X, que en ningún momento autorizó su inscripción en una consulta interpartidista del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano, colectividades a las que, aseguró, no pertenece ni se ha inscrito. “La convirtieron en una consulta interpartidista... nunca autoricé que me metieran en esa consulta”, señaló, al tiempo que acusó a sectores del Pacto Histórico de intentar apartarlo porque “sabían que íbamos a ganar”.
También compartió un documento en el que supuestamente solicitó su retiro inmediato, pues considera que desde la autoridad electoral “le hicieron trampa. En la misiva, en el punto cuatro, se señala que sus manifestaciones públicas, escritas y verbales fueron realizadas con miras a una “eventual consulta con el Pacto Histórico”. Aseguró, además, que sí participará en las elecciones del Frente Amplio, previstas para marzo de 2026.
“Nunca autoricé lo que pasó luego, y es que un comité de tres partidos fuera y escribiera mi nombre como si yo me hubiera inscrito por esos partidos. Esa inscripción fue hecha sin mi autorización y fue hecha, sin ninguna duda, para evitar que pueda participar en la consulta del próximo marzo”, dijo este jueves.