Aeropuerto de Rionegro ya suma este año 14 extranjeros inadmitidos por alertas de turismo sexual

Las autoridades migratorias continúan reforzando los controles para prevenir el ingreso de personas vinculadas a delitos sexuales contra menores en Antioquia. En las últimas horas, un ciudadano estadounidense fue inadmitido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, luego de que se activara una alerta internacional relacionada con posibles riesgos de turismo con fines de explotación sexual.
El procedimiento fue realizado por funcionarios de Migración Colombia durante los controles migratorios habituales a los viajeros que ingresan al país por esta terminal aérea, una de las principales puertas de entrada internacional hacia Medellín y el Oriente antioqueño.
Le puede interesar: Capturaron a israelí en una casa de El Poblado: habría estado con dos menores de edad
El hecho incluso fue celebrado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien reiteró que no se permitirá bajo ninguna circunstancia la entrada de extranjeros con este tipo de antecedentes a la ciudad.