EE. UU. advierte que podría atacar unilateralmente a carteles del narcotráfico en Latinoamérica

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a los Gobiernos de América Latina que Washington está preparado para combatir a los carteles del narcotráfico incluso de manera unilateral si lo considera necesario.
El mensaje fue dado durante la conferencia “Américas contra los carteles”, realizada en Miami en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, donde participaron representantes militares y de seguridad de varios países de la región.
“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, nuestra preferencia es hacerlo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, afirmó Hegseth durante su discurso inaugural.