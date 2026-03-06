x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

EE. UU. advierte que podría atacar unilateralmente a carteles del narcotráfico en Latinoamérica

La lucha contra el narcotráfico volvió a tensar la relación entre Washington y América Latina. Durante una conferencia de seguridad en Miami, Estados Unidos advirtió que podría lanzar una ofensiva contra los carteles incluso sin apoyo regional.

  • El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, durante la conferencia “Américas contra los carteles”, realizada en Miami. FOTO: AFP.
    El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, durante la conferencia “Américas contra los carteles”, realizada en Miami. FOTO: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a los Gobiernos de América Latina que Washington está preparado para combatir a los carteles del narcotráfico incluso de manera unilateral si lo considera necesario.

Conozca: Se conoce la identidad de los seis soldados de EE. UU. asesinados en la guerra con Irán

El mensaje fue dado durante la conferencia “Américas contra los carteles”, realizada en Miami en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, donde participaron representantes militares y de seguridad de varios países de la región.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, nuestra preferencia es hacerlo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, afirmó Hegseth durante su discurso inaugural.

El funcionario también instó a los países latinoamericanos a intensificar sus acciones contra los grupos criminales, a los que calificó como “narcoterroristas”. Según señaló, la estrategia busca desmantelar las redes de narcotráfico en el hemisferio y evitar que actores estatales respalden a estas organizaciones.

La conferencia se realizó pocos días después de una operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones catalogadas como “narcoterroristas”, tras la visita del comandante del Comando Sur, Francis Donovan.

Lea aquí: EE. UU. confirma más de 1.000 objetivos atacados en Irán y prevé cuatro semanas más de guerra

Durante el encuentro también se hizo referencia a la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, que retoma principios de la llamada Doctrina Monroe para justificar acciones más directas contra el narcotráfico en América Latina.

De acuerdo con Hegseth, la violencia ligada a estas organizaciones representa una amenaza directa para Estados Unidos. El funcionario citó cifras según las cuales más de un millón de estadounidenses murieron por sobredosis de drogas como fentanilo y cocaína durante la administración de Joe Biden.

También señaló que el tráfico de personas se ha expandido de forma significativa en los últimos años y que el crimen organizado transnacional se ha fortalecido en varias zonas del continente.

Por su parte, el comandante Donovan advirtió que Washington seguirá trabajando con los países aliados para enfrentar estas amenazas, aunque dejó claro que el país norteamericano no descarta actuar por su cuenta.

“Somos su principal socio para alcanzar objetivos compartidos, pero cuando sea necesario, no dudaremos en actuar”, afirmó.

Según los organizadores, la conferencia busca coordinar estrategias de seguridad regional y fortalecer la cooperación militar frente al narcotráfico y otras redes criminales que operan en el continente.

Temas recomendados

Narcotráfico
Drogas
Lucha contra las drogas
guerra
ataque
Cartel
Latinoamérica
Estados Unidos
Pete Hegseth
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida