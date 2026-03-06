x

Fugaz regreso de la legendaria Venus Williams a Indian Wells; eliminada en primera ronda

El partido de la estadounidense duró dos horas y 21 minutos. Al final dijo que perder no es divertido, pero agradeció volver a competir ante su gente.

    Venus Williams regresó a competencia; lo hizo en Indians Wells, pero quedó eliminada en primera ronda. La estadounidense de 45 FOTO TOMADA X@TennisONEApp
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

La icónica Venus Williams tuvo un breve paso por el torneo de Indian Wells en Estados Unidos al caer eliminada en la primera ronda, que sí sortearon los argentinos Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Solana Sierra.

Williams, de 45 años, plantó batalla a la francesa Diane Parry, de 23, durante dos horas y 21 minutos de una tarde muy ventosa en la pista central.

Parry, número 111 de la WTA, necesitó llegar hasta el tercer set frente a la leyenda estadounidense, que compite por invitación, pero terminó alzando los brazos por marcador de 6-3, 6-7 (4/7) y 6-1.

“Hoy no fue el tipo de día en el que quieras sacar conclusiones. Las condiciones son imposibles”, dijo Williams en la conferencia de prensa. “Perder no es divertido, pero es genial jugar delante de tu gente en casa. Me apoyaron todo el tiempo”.

La estadounidense regresó al torneo después de un año de ausencia y en medio de la enorme expectación generada por el posible regreso al tenis de su hermana menor, Serena Williams.

“Definitivamente deberían preguntarle eso a ella”, dijo Venus al ser consultada si volverá a compartir pista próximamente con su hermana.

Tras entregar el primer set, Williams sacó a relucir la garra y los golpes de calidad que aún atesora en su raqueta para resistir un primer break de Parry y llevar el duelo al desempate.

Pese al aliento del público, las piernas de Williams ya no pudieron seguir el ritmo de una rival nacida cuando la estadounidense ya había ganado cuatro de sus siete títulos de Grand Slam.

Venus sigue así sin lograr un triunfo en Indian Wells desde 2019. A partir de entonces sólo había competido en 2024, cuando también sucumbió en primera ronda.

Nueva caída de Emiliana Arango

De otro lado la colombiana Emiliana Arango dejó escapar un set a favor ante la local Hailey Baptiste y finalmente perdió con parciales de 2-6, 6-2 y 6-3.

Arango, de 25 años, no pudo darle un giro a su mal inicio de campaña, ante una rival a la que había ganado sus duelos anteriores y de esta manera cayó y fue eliminada en primera ronda.

Emiliana, quien la semana pasada tuvo que abandonar el WTA 500 de Mérida en octavos de final por una molestia en su hombro, sigue en una racha negativa de resultados.

Sierra desafía a la campeona

Argentina celebró el pase de Solana Sierra, que cerró el programa de la pista central derrotando a la local Peyton Stearns por un doble 7-5.

Sierra, que remontó un 1-4 en el primer set, afronta ahora el desafío de destronar a la rusa Mirra Andreeva, la sorprendente ganadora de la pasada edición a los 17 años.

