Video | Entre lágrimas, hijastras de Miguel Uribe homenajearon a su padre en cumbre One Young World: “un ser incomparable”

Después de más de cuatro meses del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay a los 39 años en Bogotá, su memoria sigue siendo recordada en Colombia y a nivel mundial.
Esta vez, durante la cumbre internacional One Young World —evento que forma parte de una red que promueve líderes para un futuro más “inclusivo y sostenible”— realizado en Múnich, Alemania, este viernes 7 de noviembre, María y Emilia Acosta le rindieron un importante homenaje en medio de su intervención.