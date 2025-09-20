Habrá cumbre entre Cambio Radical y Centro Democrático para unir fuerzas; estos serán los temas a tratar

Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático realizarán el próximo 15 de octubre en Bogotá una “cumbre parlamentaria” para definir lo que será el camino conjunto que trazarán ambas colectividades respecto de lo que llamaron “los principales desafíos que enfrenta el país”.

Serán cuatro los temas que se tratarán en ese encuentro los congresistas de ambos partidos: seguridad ciudadana y la defensa de la fuerza pública; relaciones internacionales, en especial con Estados Unidos tras la descertificación; retos democráticos de cara al 2026; y la amenaza de una Constituyente.

Sobre seguridad ciudadana, los dos partidos tratarán temas como la ley de sometimiento, la descertificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y lo que consideran un debilitamiento existente a las Fuerzas Armadas.

Respecto a lo económico, se debatirá sobre el endeudamiento, el déficit fiscal y una reducción del gasto de funcionamiento, además del presupuesto de la Nación para el 2026 y el rechazo a nuevos impuestos en una reforma tributaria.

En la cumbre también se discutirá sobre el sistema de salud en donde se compartirán propuestas para un sistema de salud digno y eficiente, además de la reforma a la salud que se ha presentado en el Congreso y está en curso.