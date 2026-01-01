40 muertos y más de 115 heridos deja explosión en una estación de esquí en Suiza, en fiesta de Fin de Año

Varias decenas de personas se temen muertas tras un incendio en medio de las celebraciones de Año Nuevo en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, dijo este 1 de enero de 2026 la policía, que estima un centenar de heridos.
“Varias docenas de personas se presumen muertas”, afirmó a la prensa Frederic Gisler, comandante de policía del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza.
Pero fuentes del lugar confirman que son decenas de muertos y al menos 100 heridos tras un incendio en un centro turístico de esquí en Suiza.
De acuerdo con la actualización del reporte, varias decenas de personas habrían muerto y al menos 100 resultaron heridas, algunas con quemaduras y lesiones de gravedad.
“Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves”, declaró el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, en una rueda de prensa en Sion, en el suroeste de Suiza. A su lado, el presidente suizo Guy Parmelin calificó el siniestro como “una de las peores tragedias” en la historia del país.
En rueda de prensa, las autoridades confirmaron que las víctimas son de distintas nacionalidades y que continúan las labores de identificación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, citando a la policía suiza, indicó que alrededor de 40 fallecidos no han podido ser reconocidos debido al estado de los cuerpos.
La emergencia activó un amplio operativo de rescate: 10 helicópteros, 40 ambulancias y cerca de 150 socorristas fueron desplegados en la zona para atender a los heridos y controlar la situación.