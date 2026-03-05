Pudo terminar en los platos: decomisan casi 1.500 kilos de carne en mal estado en Bello

El putrefacto olor y las deplorables condiciones sanitarias de un local expendedor de productos cárnicos en Bello, al norte del Valle de Aburrá, fueron las razones que motivaron a varios bellanitas a hacer un llamado a la administración municipal solicitando una intervención inmediata de las autoridades.
Lea más: Alerta en la salud de Medellín: la tasa de cáncer de colon y recto en la ciudad supera el promedio nacional
Fue así como la Alcaldía de Bello, a través del programa de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud, llevó a cabo una inspección en dicho establecimiento, donde encontraron la causal de todo.