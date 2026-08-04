Consejo de Estado negó demanda que buscaba tumbar la posesión de De la Espriella en Cali: esta es la razón

Sin méritos ni pruebas de una afectación inmediata al orden constitucional, la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó firme este martes 4 de agosto el acto con el que Abelardo de la Espriella asumirá la jefatura del Estado colombiano este viernes 7 de agosto de 2026 en la Arena USC de Cali, Valle del Cauca.
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La decisión judicial conocida en la tarde de este martes desestimó la solicitud de medida cautelar urgente formulada por el abogado Luis Guillermo Pérez y un colectivo ciudadano. Los demandantes buscaban frenar provisionalmente la investidura del mandatario electo e incluyeron en el recurso a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.
Sin embargo, los magistrados Luis Alberto Álvarez y Ómar Joaquín Barreto concluyeron que el expediente carecía de elementos de juicio suficientes para estructurar una suspensión preventiva de las exequias institucionales.