Otras tres derrotas en el Congreso: al Gobierno Petro le archivaron estas iniciativas

En los últimos días, tres iniciativas que el Ejecutivo defendía como prioritarias no lograron sobrevivir la recta final de la legislatura: el Ministerio de la Igualdad, que entrará en liquidación; la Jurisdicción Agraria, que deberá empezar de cero en el próximo Congreso; y la mesada 14 para los docentes, que quedaron pendientes sus debates.
En cuanto al fallido MinIgualdad, la Corte Constitucional ya había ordenado su cierre, luego de declarar inexequible la ley que le dio origen por vicios de forma en el trámite legislativo.
El Gobierno intentó salvarlo con un mensaje de urgencia, pero la falta de consenso político y el poco tiempo que quedaba en la legislatura redujeron considerablemente las posibilidades de que el proyecto avanzara.
Al final, este intento para revivir el Ministerio de la Igualdad quedó sin futuro y, por temas de tiempos en el Congreso, ya se archivará su estudio. A los funcionarios de la cartera ya les llegaron mensajes sobre su liquidación.
La directiva presidencial establece que los programas dirigidos a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos priorizados deberán continuar operando bajo la responsabilidad de otras entidades del Estado. Los programas quedarán redistribuidos entre los ministerios del Interior, Justicia, Hacienda, la Función Pública y Prosperidad Social.