Condenaron a 12 años de cárcel a los cinco escoltas del papá de Greeicy Rendón por torturar a trabajadores de una finca

Kevin Alexander Bernal Sánchez, Brandon Steven Cruz Martínez, Ariel Armel Ospina Mendieta, Gelber Cárdenas Torres y Giovanni Alberto Hernández Castro; los cinco escoltas de Luis Alberto Rendón, el papá de la cantante Greeicy Rendón, fueron condenados este jueves a 12 años de cárcel por el delito de tortura. En contexto: Juzgado de Antioquia condenó a cinco escoltas de la familia de Greeicy Rendón por tortura de dos trabajadores Un juez de conocimiento especializado de Antioquia condenó a los cinco hombres por los hechos ocurridos la mañana del 8 de mayo de 2023 cuando los sujetos, quienes habían sido contratados por el papá de la artista, entraron a la finca de su hija y Mike Bahía (que no se encontraban en el país), ubicada en la vereda La Convención, del municipio de Rionegro, y allí torturaron a dos trabajadores de la propiedad, a quienes señalaron de participar en el supuesto hurto de una caja fuerte que había ocurrido días antes en ese predio.

Y es que la propiedad de los dos cantantes había sido escenario de un robo de dinero y joyas avaluadas en 1.700 millones de pesos. Al parecer, tras el supuesto hurto, Luis Alberto Rendón contrató a estos hombres con la intención de tomar represalias contra dos empleados de la finca, a quienes señaló de estar involucrados en el hurto. De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal especializada de la Seccional Antioquia, en la incursión del grupo de hombres, una de las víctimas, de 61 años, fue llevada hasta una habitación y allí recibió “puñetazos y golpes con un martillo y la cacha de una pistola”. Siga leyendo: Fiscalía confirmó desaparición de pruebas clave en el proceso contra el padre de Greeicy Rendón El otro trabajador, señaló el ente acusador, fue golpeado, arrojado al piso y además le introdujeron una manguera por la boca para intentar ahogarlo con agua. Además de los testimonios de las víctimas, en la investigación también fue clave la declaración de un vigilante del sector, quien alertó a las autoridades de lo sucedido en la propiedad tras escuchar gritos que provenían del interior de la finca.