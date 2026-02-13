Él es Johannes Klaebo, el noruego que desafía la historia del esquí de fondo olímpico

Curtido en temperaturas bajo cero y en un país donde el esquí de fondo es religión, el noruego Johannes Klaebo pasó de ser un adolescente callado y de baja estatura a una leyenda del deporte, alcanzando el récord de ocho olímpicos de invierno.

Son ahora cuatro los noruegos que ostentan esa plusmarca, ya que se ha unido en el selecto club a los esquiadores de fondo Marit Bjoergen y Bjoern Daehlie, y al biatleta Ole Einar Bjoerndalen, a los que amenaza con dejar muy atrás, con tres opciones más de título en Milán-Cortina.

¿Quién hubiera creído que Johannes, que tiene ahora 29 años, iba a hacer historia de esta forma hace quince años?

Porque si este viernes supera el 1,80 metros de altura, Klaebo era una cabeza más bajo que el resto de compañeros, que tenían una envergadura física y un desarrollo con el que no podía competir.

“Johannes ha sido durante mucho tiempo muy bajito. Tenía talento con 11 o 12 años, pero luego dejó de crecer, al contrario que los demás”, contó su madre, Elisabeth Hosflot Klaebo.

“Tuvo unos años bastante difíciles cuando vio que los demás iban siendo mejores que él”, explica.

De aquella frustración nace en gran medida su espíritu competitivo y su deseo de ser el mejor.

“Cuando era niño decía que estaba enfermo y volvía de la escuela para ver la Copa del Mundo de relevos”, sonríe su madre. “Pasaba mucho tiempo en YouTube estudiando la técnica y aprendiendo cómo emular los gestos de los esquiadores”, apunta.

Ante la inferioridad física que tenía en la adolescencia, Johannes decidió perfeccionar la técnica para compensar. Trabajó el equilibrio y la coordinación, a menudo de manera lúdica, pero siempre incansablemente.