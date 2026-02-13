Nuevo aumento del salario mínimo estaría entre 6% y 7%: estos son los criterios que exige el Consejo de Estado

El Consejo de Estado adoptó una medida cautelar que suspende los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 en 23,78%. La decisión deja en pausa el ajuste mientras se estudia de fondo la demanda que cuestiona su legalidad.
En consecuencia, el Gobierno deberá expedir, en un plazo máximo de ocho días, un nuevo acto administrativo de carácter transitorio que se ajuste a los parámetros legales y constitucionales vigentes.
Relacionado: Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo
La determinación se produce en medio de un intenso debate jurídico y técnico sobre la forma en que se definió el incremento salarial para 2026.