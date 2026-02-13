¡Atención! Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo

El Consejo de Estado decidió imponer una medida cautelar al decreto que aumentó el salario mínimo y suspendió de manera provisional sus efectos. El alto tribunal otorgó un plazo de ocho días al Gobierno para expedir y publicar un nuevo decreto que se ajuste a los parámetros establecidos por la ley. Cabe recordar que se incrementó el salario mínimo en 23% y para 2026 pasa de $1.423.500 a $1.750.905. Lea más: El 14% de las empresas pasa de salario integral a ordinario tras fuerte alza del mínimo en Colombia

¿Qué dijo el Consejo de Estado sobre el salario mínimo decretado por Petro?

El alto tribunal analizaba un conjunto de demandas contra el decreto que fijó el aumento del salario mínimo, luego de que varios demandantes argumentaran que el ajuste no se sustentó en los parámetros técnicos exigidos por la ley. Con la decisión adoptada, el alto tribunal puso freno a la medida y le devolvió la responsabilidad al Gobierno. Le ordenó que, en un plazo de ocho días calendario, expida y publique un nuevo decreto provisional en el que establezca un porcentaje transitorio de incremento del salario mínimo para 2026, junto con el valor total correspondiente para esta vigencia. Ese monto regirá mientras se emite una sentencia definitiva dentro del proceso. Siga leyendo: Consejo de Estado tumbó el decreto del salario mínimo de 2016, ¿podría repetirse el escenario en 2026?

Decisión del Consejo de Estado.

En su determinación, el tribunal señaló de manera expresa: “A título de medida cautelar, ordenar a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”.

El auto también advierte que el Ejecutivo deberá aplicar estrictamente los criterios legales y constitucionales vigentes. “Para la determinación de dicha cifra, el Gobierno Nacional deberá atender y aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y su respectivo desarrollo jurisprudencial, en la forma establecida en la parte motiva de esta decisión”, precisa la providencia. El antecedente más cercano de una decisión similar se remonta a 2016, cuando el Consejo de Estado anuló un decreto de salario mínimo. En esa ocasión, el tribunal consideró que el incremento había sido demasiado bajo y ordenó al Gobierno reajustarlo al alza. Puede ampliar más información consulte en los siguientes enlaces de notas periodísticas de EL COLOMBIANO: -Suspensión de salario mínimo: ¿cuánto tiempo tiene el Gobierno Petro para decretar uno nuevo? -Los criterios que exige el Consejo de Estado para fijar el nuevo salario mínimo: alza estaría entre 6% y 7% ¿Qué pasará con quienes ya habían recibido el aumento del 23,7% por salario mínimo? Esto dice el Consejo de Estado

Cómo fue el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026