¿Improvisa la Fiscalía? Ahora habla de información “precaria” tras fallida imputación a Augusto Rodríguez

Mientras el país sigue sin conocer quién o quiénes ordenaron el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía navega entre expedientes y decisiones que hoy dejan ver fisuras internas. La más visible está relacionada con el episodio en el que amagó con imputar cargos a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presunto prevaricato por omisión en el contexto del crimen, para luego dar marcha atrás en medio de explicaciones que ahora parecen contradictorias.
La imputación de cargos, que en su momento fue anunciada y luego retirada, vuelve al debate público. De acuerdo con información conocida por Revista Semana, el propio ente acusador reconoció que la información con la que contaba la fiscal del caso al momento de solicitar la imputación era “muy precaria”. Esa precariedad llevó a las directivas a ordenar el retiro de la solicitud, lo que en la práctica desactivó el proceso penal en esa etapa.