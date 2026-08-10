El mundo muestra solidaridad con Colombia por terremoto de 7.4 que deja más de 100 víctimas fatales

La comunidad internacional ha enviado varios mensajes de solidaridad hacia Colombia luego de que un fuerte sismo despertara y sorprendiera al país durante la mañana de este lunes 10 de agosto.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a las 7:34 am (hora local) se registró un temblor de magnitud 7.4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros, según el boletín preliminar emitido por la entidad.
El terremoto de este lunes ya deja, además, un saldo preliminar de al menos 100 personas muertas, de acuerdo con los informes preliminares entregados por las autoridades locales y los organismos de socorro, mientras continúan las labores de búsqueda y verificación en las zonas más afectadas.
La tragedia golpeó con mayor fuerza al Eje Cafetero y al occidente del país, donde varias ciudades registraron colapsos estructurales, caída de escombros y graves afectaciones en viviendas e infraestructura pública.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció sobre el fuerte terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes y aseguró que la Administración Trump está monitoreando de cerca la situación y está lista para apoyar al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
“El Gobierno de Trump está monitoreando de cerca el fuerte terremoto que sacudió a Colombia y está listo para apoyar al pueblo colombiano y a la Administración del presidente @ABDELAESPRIELLA. Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben registrarse en http://STEP.State.gov y seguir las cuentas de redes sociales de @USEmbassyBogota para obtener la información más reciente”, escribió en su cuenta de X.