Videos | Los primeros héroes que dejó el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: médicos se pusieron la capa para proteger bebés

Un gran terremoto de magnitud 7,4 se presentó a las 7:34 a. m. (hora local) de este 10 de agosto en Colombia. El epicentro del evento telúrico se ubicó en el municipio de San José del Palmar, Chocó (profundidad de 96 kilómetros).
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También golpeó con fuerza en el Eje Cafetero y el occidente del país, especialmente en Antioquia, Bogotá, Risaralda, Manizales y Valle del Cauca, e incluso en otros países como Venezuela y Ecuador.