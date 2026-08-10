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Videos | Los primeros héroes que dejó el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: médicos se pusieron la capa para proteger bebés

El terremoto de magnitud 7,4 dejó estragos en departamentos como Antioquia y Chocó, así como en ciudades como Manizales y Pereira.

  • Terremoto en Colombia de magnitud 7,4. este 10 de agosto de 2026. FOTOS: Tomada de las redes sociales
    Terremoto en Colombia de magnitud 7,4. este 10 de agosto de 2026. FOTOS: Tomada de las redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 6 horas
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Un gran terremoto de magnitud 7,4 se presentó a las 7:34 a. m. (hora local) de este 10 de agosto en Colombia. El epicentro del evento telúrico se ubicó en el municipio de San José del Palmar, Chocó (profundidad de 96 kilómetros).

Entérese: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 111 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas

También golpeó con fuerza en el Eje Cafetero y el occidente del país, especialmente en Antioquia, Bogotá, Risaralda, Manizales y Valle del Cauca, e incluso en otros países como Venezuela y Ecuador.

El presidente Abelardo de la Espriella informó en su más reciente reporte de las 12 del mediodía que el terremoto dejó al menos 111 personas fallecidas y 87 heridas.

También se registraron daños en 1.575 viviendas, mientras que otras 37 quedaron completamente destruidas. El balance también reporta 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 instituciones educativas averiadas y 17 centros comunitarios con daños. En cuanto a la infraestructura vial y aeroportuaria, 18 vías resultaron afectadas y seis aeropuertos registraron daños.

Le puede interesar: Gobierno declaró desastre nacional tras el terremoto: ¿qué implica?

Sin embargo, en redes sociales ya empiezan a destacarse las historias de aquellos héroes sin capa que arriesgaron su vida para proteger la de otros, como la de médicos de la Clínica Panamericana de Apartadó, Antioquia, quienes resguardaron en sus brazos a varios recién nacidos mientras esperaban a que pasara el terremoto.

Foto: tomada de las redes sociales
Foto: tomada de las redes sociales

Además, el arduo trabajo de los socorristas en Manizales, que ya están haciendo labores de remoción de escombros para rescatar en el menor tiempo posible a los damnificados.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas murieron y resultaron heridas por el terremoto en Colombia del 10 de agosto de 2026?
¿Qué departamentos y ciudades resultaron afectados por el terremoto de Colombia?
Entre las zonas afectadas se encuentran Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, además de Bogotá. El sismo también fue reportado en otros países, como Venezuela y Ecuador.
¿Cuántas viviendas resultaron afectadas por el terremoto en Colombia?
El balance reportado hasta el mediodía señala que 1.575 viviendas resultaron afectadas y 37 quedaron completamente destruidas.

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