Estafa bancaria: así funciona el engaño en el que delincuentes se hacen pasar por funcionarios del banco

La llamada puede comenzar con una alerta aparentemente legítima, un supuesto movimiento no autorizado, un intento de ingreso a la cuenta o una operación que el cliente asegura no haber realizado.
A partir de ahí, los delincuentes construyen una historia para generar confianza, mientras hacen creer a la víctima que el objetivo es proteger su dinero.
Ese fue el punto de partida de un caso denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, en el que personas que se hicieron pasar por funcionarios de una entidad financiera utilizaron información sobre las cuentas de la víctima y simularon un procedimiento de seguridad para inducirla a trasladar sus recursos.
La denuncia señala que los responsables conocían datos relacionados con sus productos financieros y que durante la llamada fueron guiando a la víctima dentro de la aplicación bancaria.
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