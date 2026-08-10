¿Qué hacer con su mascota durante un sismo? Así puede protegerla antes, durante y después

Luego del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, las redes sociales también se han inundado de fotografías de personas que buscan a sus mascotas desaparecidas durante el temblor.
Ante esta situación, muchos se preguntan cuáles son las mejores estrategias para proteger a perros y gatos en emergencias como esta.
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Lo primero que hay que tener en cuenta es que es imposible predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. Por eso, es importante contar con un plan de emergencia personal para actuar cuando ocurra una situación de este tipo. En esa estrategia también debería estar incluida su mascota.
Para preparar a su mejor amigo de cuatro patas, la primera medida que recomiendan las fundaciones de protección animal es que tenga una correa con placa de identificación o un localizador que permita encontrarlo fácilmente.
Esto garantiza, por ejemplo, que si su mascota se escapa y busca un lugar seguro durante un terremoto, usted tenga más posibilidades de encontrarla. También es importante revisar con frecuencia que el collar esté bien ajustado y no pueda salirse bajo ninguna circunstancia.