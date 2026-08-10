El banco de desarrollo CAF donará US$500.000 a Colombia tras el terremoto

El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, anunció una donación de US$500.000 ($1.575 millones) para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias generadas por el terremoto registrado este lunes en Colombia. El movimiento telúrico afectó principalmente a la zona central del país y fue sentido con fuerza en diferentes regiones, además de Panamá y Venezuela. Los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a respaldar las acciones de atención humanitaria que se requieren tras la emergencia. Conozca: ¿Qué hacer si perdió el contacto con un ser querido tras el temblor? Aquí lo ayudan a encontrar a su familiar

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, expresó su solidaridad con las familias afectadas y manifestó la disposición del organismo para acompañar al Gobierno colombiano en las labores posteriores al terremoto. “Desde CAF queremos enviar nuestro afecto y nuestro cariño a todas las familias afectadas. Al mismo tiempo, nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas”, afirmó Díaz-Granados. Le puede gustar: DNP y Dane siguen sin directores en propiedad tras arranque del gobierno de De la Espriella El presidente ejecutivo también destacó el papel de las autoridades colombianas en la respuesta a la emergencia y llamó a unir esfuerzos para acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

¿Para qué se utilizará la donación de CAF?

Los US$500.000 serán destinados a apoyar las necesidades de atención humanitaria derivadas de la emergencia. Los recursos serán gestionados mediante los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF.

La entidad señaló que esta respuesta hace parte de su compromiso de respaldar a sus países miembros frente a desastres y situaciones de emergencia, mediante la movilización de recursos para proteger a las poblaciones afectadas y contribuir posteriormente a los procesos de recuperación. CAF también resaltó la importancia de la coordinación entre las instituciones y el liderazgo de las autoridades colombianas para atender la emergencia y avanzar en la recuperación. Con esta donación, el organismo reiteró su respaldo a Colombia y puso sus recursos y capacidades a disposición de las labores de respuesta humanitaria, reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas. Entérese: Medellín logra respaldo internacional por US$550 millones: así serían distribuidos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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