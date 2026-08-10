El banco de desarrollo CAF donará US$500.000 a Colombia tras el terremoto

El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, anunció una donación de US$500.000 ($1.575 millones) para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias generadas por el terremoto registrado este lunes en Colombia.
El movimiento telúrico afectó principalmente a la zona central del país y fue sentido con fuerza en diferentes regiones, además de Panamá y Venezuela.
Los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a respaldar las acciones de atención humanitaria que se requieren tras la emergencia.
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