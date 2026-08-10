Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El banco de desarrollo CAF donará US$500.000 a Colombia tras el terremoto

El banco de desarrollo CAF anunció una donación de US$500.000 para apoyar la atención humanitaria tras el terremoto registrado este lunes en Colombia.

  • CAF anunció una donación de US$500.000 para contribuir a la atención humanitaria tras el terremoto registrado en Colombia. FOTO EL COLOMBIANO Y CORTESÍA.
    CAF anunció una donación de US$500.000 para contribuir a la atención humanitaria tras el terremoto registrado en Colombia. FOTO EL COLOMBIANO Y CORTESÍA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 5 horas
bookmark

El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, anunció una donación de US$500.000 ($1.575 millones) para contribuir a la atención de las necesidades humanitarias generadas por el terremoto registrado este lunes en Colombia.

El movimiento telúrico afectó principalmente a la zona central del país y fue sentido con fuerza en diferentes regiones, además de Panamá y Venezuela.

Los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a respaldar las acciones de atención humanitaria que se requieren tras la emergencia.

Conozca: ¿Qué hacer si perdió el contacto con un ser querido tras el temblor? Aquí lo ayudan a encontrar a su familiar

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, expresó su solidaridad con las familias afectadas y manifestó la disposición del organismo para acompañar al Gobierno colombiano en las labores posteriores al terremoto.

“Desde CAF queremos enviar nuestro afecto y nuestro cariño a todas las familias afectadas. Al mismo tiempo, nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas”, afirmó Díaz-Granados.

Le puede gustar: DNP y Dane siguen sin directores en propiedad tras arranque del gobierno de De la Espriella

El presidente ejecutivo también destacó el papel de las autoridades colombianas en la respuesta a la emergencia y llamó a unir esfuerzos para acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

¿Para qué se utilizará la donación de CAF?

Los US$500.000 serán destinados a apoyar las necesidades de atención humanitaria derivadas de la emergencia. Los recursos serán gestionados mediante los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF.

La entidad señaló que esta respuesta hace parte de su compromiso de respaldar a sus países miembros frente a desastres y situaciones de emergencia, mediante la movilización de recursos para proteger a las poblaciones afectadas y contribuir posteriormente a los procesos de recuperación.

CAF también resaltó la importancia de la coordinación entre las instituciones y el liderazgo de las autoridades colombianas para atender la emergencia y avanzar en la recuperación.

Con esta donación, el organismo reiteró su respaldo a Colombia y puso sus recursos y capacidades a disposición de las labores de respuesta humanitaria, reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas.

Entérese: Medellín logra respaldo internacional por US$550 millones: así serían distribuidos

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién administrará los recursos de la donación de CAF?
Los US$500.000 serán canalizados mediante los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF, que destinarán los recursos a las necesidades humanitarias relacionadas con la emergencia.
¿Qué zonas fueron afectadas por el terremoto que motivó la ayuda de CAF?
El terremoto afectó principalmente a la zona central de Colombia y fue sentido con fuerza en diferentes regiones del país. El movimiento también se sintió en Panamá y Venezuela.
¿Por qué CAF decidió donar dinero después del terremoto en Colombia?
La donación hace parte del compromiso de CAF de apoyar a sus países miembros ante desastres y situaciones de emergencia, mediante la movilización de recursos destinados a proteger a las poblaciones afectadas y respaldar los procesos de recuperación.

Temas recomendados

Desastres naturales
Terremotos
Emergencias
Temblor de tierra
sismo
Gobierno Nacional
Donación
CAF
Gobierno de Colombia
Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)
Terremoto en Colombia
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos