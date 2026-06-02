En lo que va del año se han vendido más de medio millón de motos: las ventas crecieron 34%

La motocicleta sigue siendo el medio de transporte preferido de los colombianos. En mayo se matricularon 110.599 motos nuevas en el país, una cifra que no solo confirma el buen momento del sector, sino que lo convierte en uno de los mercados de consumo con mejor desempeño en la economía nacional durante el año.
Según el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, las ventas crecieron 23% frente al mismo mes del año pasado y acumulan un incremento de 34% entre enero y mayo.
Detrás de este comportamiento hay varios factores. La motocicleta continúa siendo una alternativa de movilidad más económica frente al automóvil, pero también una herramienta de trabajo para miles de hogares que dependen de actividades como domicilios, transporte de mercancías, ventas y servicios en municipios intermedios y zonas rurales.
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