Vuelve El sueño del pibe, el puente entre el teatro y el fútbol

Este jueves, a seis días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, vuelve a las tablas El sueño del pibe, una de las primeras obras del Águila Descalza, estrenada en 1985. La obra, como la ilusión de ser campeones, vuelve renovada.
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Esta nueva versión, titulada El sueño de pibe La herencia, es una especie de secuela de la original, pues retoma la historia a través de Lukas Yunior, sobrino de Lukas, el protagonista, del que hereda el gusto por el tango, la pasión por el fútbol –especialmente por el Deportivo Independiente Medellín– y el muro que nunca terminó de construir. La obra, que estará a cargo de Shamir Rojas y Valeria Wills, actores de Elencos Águila, incluye tres nuevos personajes y varias sorpresas más.
“Esta es una obra que se está actualizando todo el tiempo dependiendo de cómo va el fútbol, entonces quisimos darle un aire desde nosotros. No es una imitación, sino una apropiación, una continuación de la obra con un doble propósito, por eso el subtítulo de La Herencia, porque no solo continuamos la historia, sino que honramos y agradecemos el legado cultural y creativo del Águila Descalza. Esta libertad que nos dan es un gran regalo”, dice Shamir.
El sueño del pibe es el tercer montaje de Elencos Águila, el grupo de actores que está dando nueva vida a viejas obras del Águila Descalza. Las funciones empezaron en septiembre del año pasado. Valeria y Shamir montaron Mañana le pago, y Ferney Arboleda y Flora Rodríguez hicieron No vuelvo a beber.