Exasesor de Angie Rodríguez niega acusación de presunto envenenamiento y anuncia demandas

Miguel Ángel Ospino, exasesor del Fondo Adaptación, rechazó las acusaciones hechas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien aseguró haberlo denunciado ante la Fiscalía por un presunto intento de homicidio relacionado con el suministro de medicamentos.
A través de su defensa, Ospino calificó los señalamientos como “afirmaciones irresponsables” y anunció que emprenderá acciones legales para proteger su reputación.
“Carecen de soporte verificable, jurídico y probatorio, reduciéndose a afirmaciones irresponsables y carentes de corroboración objetiva, motivo por el cual se iniciarán las acciones legales correspondientes, con el fin de salvaguardar su honra, buen nombre e integridad moral”, señaló su abogado.
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