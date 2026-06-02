Exasesor de Angie Rodríguez niega acusación de presunto envenenamiento y anuncia demandas

Miguel Ángel Ospino, exasesor del Fondo Adaptación, rechazó las acusaciones hechas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien aseguró haberlo denunciado ante la Fiscalía por un presunto intento de homicidio relacionado con el suministro de medicamentos. A través de su defensa, Ospino calificó los señalamientos como “afirmaciones irresponsables” y anunció que emprenderá acciones legales para proteger su reputación. “Carecen de soporte verificable, jurídico y probatorio, reduciéndose a afirmaciones irresponsables y carentes de corroboración objetiva, motivo por el cual se iniciarán las acciones legales correspondientes, con el fin de salvaguardar su honra, buen nombre e integridad moral”, señaló su abogado. Le recomendamos leer: “El lado oscuro” de Palacio, según Angie Rodríguez, ¿quién quería supuestamente envenenarla?

La respuesta se produjo luego de que Rodríguez revelara en una entrevista con Los Informantes que denunció a Ospino ante la Fiscalía. Según dijo, comenzó a sospechar de él después de que integrantes de su equipo le advirtieran sobre cambios en su comportamiento tras consumir medicamentos que, según dijo, él le suministraba. “Yo sentía que estaba ida. Era una persona que me suministraba siempre unas pastas. Yo pedía una pasta para el dolor de cabeza o gastritis y mis asesores me dijeron que yo me tomaba eso y luego me sentía rara, no era la misma. Esa persona se llama Miguel Ospino”, afirmó la funcionaria.

Frente a esas declaraciones, la defensa de Ospino cuestionó que Rodríguez hubiera hecho públicas acusaciones de tal gravedad sin presentar pruebas. “Resulta altamente reprochable que, en el actual contexto social y político del país, la señora Rodríguez Fajardo acuda a los medios de comunicación para formular aseveraciones de extrema gravedad sin respaldo alguno, contribuyendo a la desinformación y desviando la atención de los verdaderos problemas estructurales que afectan a la ciudadanía y su gestión”, indicó el comunicado. Lea también: Angie Rodríguez denuncia que intentaron envenenarla y señaló a un funcionario de Petro de coordinar ataques El defensor negó, además, cualquier relación de Ospino con afectaciones a la salud de la exdirectora del Dapre y aseguró que su actuación siempre se ha ajustado a la legalidad. “Esta representación rechaza enfáticamente cualquier intento de atribuir al señor Miguel Ospino conductas ajenas a la realidad, así como supuestas afectaciones relacionadas con la salud de la señora Angie Rodríguez. En ninguna circunstancia mi representado ha actuado en contravía de la buena fe, de la legalidad o de la integridad de persona alguna”, agregó. La defensa también informó que el exasesor se puso a disposición de las autoridades para esclarecer los hechos y controvertir las acusaciones en su contra. Lea también: “En la Casa de Nariño el poder y el dinero los tiene enceguecidos”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Se informa que el señor Miguel Ospino se ha puesto a disposición de las autoridades competentes, con el fin de desvirtuar plenamente la calumnia infundada y velar por el esclarecimiento de los hechos que le han sido injusta e irresponsablemente endilgados”, concluyó.

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