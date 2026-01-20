Se mueve el caso de las niñas muertas por talio: Juan de Bedout rindió versión y aparece carta de otro testigo

La investigación por la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá, envenenadas con talio, volvió a tomar impulso esta semana con nuevas diligencias y testimonios clave que amplían el alcance del caso hacia hechos ocurridos varios años atrás.
En la mañana de este martes, Juan de Bedout compareció ante la Fiscalía General de la Nación para rendir versión sobre la presencia de talio en el cuerpo de su exesposa, Alicia Graham, fallecida en 2021. La diligencia busca esclarecer por qué, pese a que su muerte fue atribuida oficialmente a un cáncer en fase terminal, los exámenes forenses también detectaron rastros de ese metal pesado altamente tóxico.
Para los investigadores, este antecedente resulta relevante porque ocurrió cuatro años antes del envenenamiento que acabó con la vida de Inés de Bedout y Emilia Forero. La hipótesis que se explora es si existe algún patrón o conexión entre ambos episodios, más allá de que en su momento la muerte de Graham no fue considerada un crimen.