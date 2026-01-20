Se mueve el caso de las niñas muertas por talio: Juan de Bedout rindió versión y aparece carta de otro testigo

La investigación por la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá, envenenadas con talio, volvió a tomar impulso esta semana con nuevas diligencias y testimonios clave que amplían el alcance del caso hacia hechos ocurridos varios años atrás. En la mañana de este martes, Juan de Bedout compareció ante la Fiscalía General de la Nación para rendir versión sobre la presencia de talio en el cuerpo de su exesposa, Alicia Graham, fallecida en 2021. La diligencia busca esclarecer por qué, pese a que su muerte fue atribuida oficialmente a un cáncer en fase terminal, los exámenes forenses también detectaron rastros de ese metal pesado altamente tóxico. Conozca: Así fue el recorrido internacional de Zulma Guzmán antes de ser capturada en Londres, ¿sí estaba huyendo de la justicia? Para los investigadores, este antecedente resulta relevante porque ocurrió cuatro años antes del envenenamiento que acabó con la vida de Inés de Bedout y Emilia Forero. La hipótesis que se explora es si existe algún patrón o conexión entre ambos episodios, más allá de que en su momento la muerte de Graham no fue considerada un crimen.

Pruebas contra Zulma Guzmán: secuelas físicas y rastros en Londres

Mientras se revisa ese pasado, la Fiscalía avanza en el frente principal del proceso y consolida el acervo probatorio contra la empresaria Zulma Guzmán Castro, expareja de De Bedout. Las autoridades la señalan como presunta autora o cómplice del envío de frambuesas contaminadas con talio que habrían causado la muerte de las dos menores el año pasado.

Dentro de esa línea, el ente investigador ordenó un análisis técnico adicional sobre una afección en los dedos que presenta Guzmán y que aparece registrada en bases oficiales. El objetivo es establecer si se trata de una condición médica ajena al caso o si podría estar relacionada con la manipulación directa del talio, una sustancia que suele dejar secuelas visibles en quienes la manejan sin protección.

El expediente también incorporó el testimonio del domiciliario que entregó el paquete letal. Según su declaración, fue Zenaida Vargas Pava quien organizó la entrega y le pagó en efectivo. El conductor relató que, tras un primer intento fallido, cuando una menor se negó a recibir el paquete con las frambuesas, Vargas Pava lo contactó nuevamente y le insistió en que regresara a la vivienda, incluso ofreciéndole más dinero para que dejara las frambuesas, presentadas como un supuesto obsequio para Martín de Bedout.

Zenaida Vargas Pava rompe el silencio: la carta enviada a la Fiscalía

Este nuevo eslabón tomó aún más relevancia luego de que Vargas Pava enviara una carta a la Fiscalía, conocida por EL TIEMPO. En el documento, la mujer solicita que se le informe formalmente si existe o no una investigación penal en su contra y, de ser así, bajo qué fiscalía y unidad se adelanta. Asegura que está dispuesta a presentarse ante las autoridades.



Le puede interesar: Esta es la fecha en la que un tribunal de Londres definiría la extradición de Zulma Guzmán En la misiva, Vargas Pava también se queja por la divulgación pública de su nombre y de una fotografía de su cédula, luego de que fuera mencionada como la persona que habría entregado el paquete envenenado. Señala que esa información se difundió, según ella, sin verificación y a partir de una diligencia que estaría amparada por reserva judicial. Entre tanto, Zulma Guzmán Castro permanece hospitalizada en Londres, tras sufrir un incidente de salud cerca del río Támesis. Su situación jurídica sigue en suspenso, a la espera de que se definan tanto su estado médico como el curso del proceso de extradición. Con estas nuevas actuaciones, el caso de las niñas muertas por talio entra en una fase decisiva, en la que la Fiscalía intenta reconstruir no solo lo ocurrido el año pasado, sino también posibles antecedentes que podrían cambiar la comprensión completa de una de las investigaciones más estremecedoras de los últimos años.

